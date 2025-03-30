ХАМАС согласился на прекращение огня в Газе
ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Газе, которое группировка получила от посредников Египта и Катара. Об этом сообщает Reuters.
О решении в телевизионной речи объявил Халил аль-Хайя, возглавляющий переговорную группу ХАМАС в непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем.
Предложение посредников о прекращении огня предусматривает также еженедельное освобождение пяти израильских заложников, сообщило агентство со ссылкой на неназванных собеседников.
Офис израильского премьер-министра заявил, что Израиль передал посредникам встречное предложение в полной координации с Соединенными Штатами. Подробности предложения неизвестны.
Первый этап прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 19 января после 15 месяцев войны и предусматривал прекращение боевых действий, освобождение части израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение части палестинских заключенных.
Второй этап соглашения предусматривает освобождение остальных заложников и вывод израильских войск из Газы.
ХАМАС настаивает на переходе ко второй фазе, в то время как Израиль предложил расширить первую 42-дневную фазу.
В субботу 29 марта Израиль продолжал наносить авиаудары по Газе. Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что приступила к наземной операции в районе города Рафах, чтобы расширить зону безопасности на юге Газы.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми других в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван .
- В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаударов по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников .