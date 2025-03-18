Израиль возобновил удары по Газе после того, как ХАМАС "отверг предложения по заложникам"

ХАМАС в ответ заявил, что после возобновления огня судьба заложников становится "неизвестной"

Авиаудар по сектору Газа (Иллюстративное фото: MOHAMMED SABER/ЭРА)

Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа в ночь на 18 марта. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль возобновил удары по Газе около 02:00 (02:00 по киевскому времени) после получения приказа от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа террористической группы освободить израильских заложников.

По данным издания Times of Israel, ссылающегося на офис премьер-министра, ХАМАС "отверг все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщила Fox News, что Израиль консультировался с администрацией Трампа перед тем, как возобновить удары по Газе.

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В ответ на возобновление огня ХАМАС обнародовал заявление, в котором говорится, что "решение правительства Нетаньяху отменить соглашение о прекращении огня подвергает заложников неизвестной судьбе". Перемирие между Израилем и ХАМАС длилось с 19 января.

Как сообщает Times of Israel, по состоянию на утро 18 марта ХАМАС заявил о 310 погибших и более 1000 раненых. Проверить эти данные невозможно.