Израиль возобновил удары по Газе после того, как ХАМАС "отверг предложения по заложникам"
Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа в ночь на 18 марта. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израиль возобновил удары по Газе около 02:00 (02:00 по киевскому времени) после получения приказа от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца "действовать решительно" против ХАМАС на фоне отказа террористической группы освободить израильских заложников.
По данным издания Times of Israel, ссылающегося на офис премьер-министра, ХАМАС "отверг все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщила Fox News, что Израиль консультировался с администрацией Трампа перед тем, как возобновить удары по Газе.
В ответ на возобновление огня ХАМАС обнародовал заявление, в котором говорится, что "решение правительства Нетаньяху отменить соглашение о прекращении огня подвергает заложников неизвестной судьбе". Перемирие между Израилем и ХАМАС длилось с 19 января.
Как сообщает Times of Israel, по состоянию на утро 18 марта ХАМАС заявил о 310 погибших и более 1000 раненых. Проверить эти данные невозможно.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.
- После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.
- 17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми других в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.