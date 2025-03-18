Ізраїль поновив удари по Газі після того, як ХАМАС "відкинув усі пропозиції щодо заручників"
Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази в ніч проти 18 березня. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Ізраїль поновив удари по Газі близько 02:00 (02:00 за київським часом) після отримання наказу від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ісраеля Каца "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови терористичної групи звільнити ізраїльських заручників.
За даними видання Times of Israel, яке посилається на офіс прем'єр-міністра, ХАМАС "відкинув усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.
Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт повідомила Fox News, що Ізраїль консультувався з адміністрацією Трампа перед тим, як поновити удари по Газі.
У відповідь на поновлення вогню ХАМАС оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що "рішення уряду Нетаньягу скасувати угоду про припинення вогню наражає заручників на невідому долю". Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС тривало з 19 січня.
Як повідомляє Times of Israel, станом на ранок 18 березня ХАМАС заявив про 310 загиблих та понад 1000 поранених. Наразі перевірити ці дані неможливо.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.
- 17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.
- 15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми інших в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.