Ізраїль поновив удари по Газі після того, як ХАМАС "відкинув усі пропозиції щодо заручників"

ХАМАС у відповідь заявив, що після відновлення вогню доля заручників стає "невідомою"

Авіаудар по сектору Гази (Ілюстративне фото: MOHAMMED SABER/ЕРА)

Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази в ніч проти 18 березня. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїль поновив удари по Газі близько 02:00 (02:00 за київським часом) після отримання наказу від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ісраеля Каца "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови терористичної групи звільнити ізраїльських заручників.

За даними видання Times of Israel, яке посилається на офіс прем'єр-міністра, ХАМАС "відкинув усі отримані пропозиції" від спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт повідомила Fox News, що Ізраїль консультувався з адміністрацією Трампа перед тим, як поновити удари по Газі.

Читайте також Трамп заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази і розвиватимуть його

У відповідь на поновлення вогню ХАМАС оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що "рішення уряду Нетаньягу скасувати угоду про припинення вогню наражає заручників на невідому долю". Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС тривало з 19 січня.

Як повідомляє Times of Israel, станом на ранок 18 березня ХАМАС заявив про 310 загиблих та понад 1000 поранених. Наразі перевірити ці дані неможливо.