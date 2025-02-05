Трамп заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази і розвиватимуть його

Дональд Трамп та Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може взяти під контроль сектор Гази та розвивати його економіку після того, як палестинці будуть переселені до інших місць. Про це він заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 4 лютого, передає Reuters.

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Зазначається, що ця заява послідувала за пропозицією Трампа про переселення більше мільйона палестинців із Гази до сусідніх країн. Він назвав цю територію "місцем знесення".

"США візьмуть під контроль сектор Гази, і ми теж зробимо з ним роботу. Ми володітимемо ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не розірвалися, і іншої зброї на місці. Ми збираємося розвивати його, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде те, чим весь Близький Схід зможе дуже пишатися", – сказав Трамп.

Він зазначив, що бачить "довгострокову позицію володіння" та переконаний, що це принесе стабільність на Близький Схід.

Журналісти запитали американського лідера, хто житиме в цьому місці, на що він відповів, що Газа може стати домом для "людей світу". Також він не дав прямої відповіді на запитання, як і під яким керівництвом США можуть захопити Газу – прибережну смугу завдовжки 45 км та завширшки понад 10 км.

Зазначається, що пряма зацікавленість США у Газі суперечитиме давній політиці Вашингтона та більшій частині міжнародної спільноти. Сектор Гази вважали частиною майбутньої палестинської держави разом із Західним берегом.