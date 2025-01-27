Сотні тисяч палестинців повертаються до зруйнованої північної частини сектору Гази

ООН повідомила, що тільки в понеділок вранці було помічено понад 200 000 людей, які рухалися на північ

Повернення палестинців (Фото: Haitham Imad / EPA)

Сотні тисяч палестинців ринули в найбільш зруйновану територію сектору Гази в понеділок, 27 січня, після того як Ізраїль відкрив північ вперше з перших тижнів війни з ХАМАС. Про це повідомило агентство Associated Press.

Натовпи палестинців, дехто тримав на руках немовлят або штовхав інвалідні візки, йшли приморською дорогою цілий день і до ночі. Кілька озброєних бійців ХАМАС у масках показали знак перемоги. За натовпом стежили ізраїльські танки на сусідньому пагорбі, пише AP.

Організація Об’єднаних Націй повідомила, що тільки в понеділок вранці було помічено понад 200 000 людей, які рухалися на північ.

Палестинці, які ховалися в наметових таборах і колишніх школах, прагнуть повернутися до своїх домівок — навіть якщо вони, ймовірно, пошкоджені або зруйновані.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп і підтвердив Байден.

26 січня Трамп заявив, що Йорданія, Єгипет та інші арабські країни могли б прийняти більше палестинських біженців з сектору Гази.