Сотни тысяч палестинцев возвращаются в разрушенную северную часть сектора Газа

ООН сообщила, что только в понедельник утром было замечено более 200 000 человек, двигавшихся на север

Возвращение палестинцев (Фото: Haitham Imad / EPA)

Сотни тысяч палестинцев ринулись в наиболее разрушенную территорию сектора Газа в понедельник, 27 января, после того как Израиль открыл север впервые с первых недель войны с ХАМАС. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Толпы палестинцев, некоторые держали на руках младенцев или толкали инвалидные коляски, шли по приморской дороге целый день и до ночи. Несколько вооруженных бойцов ХАМАС в масках показали знак победы. За толпой следили израильские танки на соседнем холме, пишет AP.

Организация Объединенных Наций сообщила, что только в понедельник утром было замечено более 200 000 людей, двигавшихся на север.

Палестинцы, которые прятались в палаточных лагерях и бывших школах, стремятся вернуться в свои дома — даже если они, вероятно, повреждены или разрушены.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.

26 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны могли бы принять больше палестинских беженцев из сектора Газа.