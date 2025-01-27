Египет и Иордания не хотят забирать палестинцев из Газы, это им предлагал Трамп
Флаги Палестины (Фото: ЕРА/Kai Foersterling)

Иордания и Египет отказались приютить палестинцев из Газы, пишет Reuters. Такое предложение накануне выдвигал президент США Дональд Трамп, аргументируя, что таким образом можно "навести порядок" в регионе.

"Наша позиция по переселению палестинцев тверда и останется неизменной. Иордания – для иорданцев, а Палестина – для палестинцев", – заявил министр иностранных дел Иордании.

Внешнеполитическое ведомство Египта высказало подобную позицию, заявив, что категорически отвергает любое перемещение палестинцев с их земли — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Президент Палестины Махмуд Аббас, поддерживаемый Западом, осудил заявления Трампа.

"Наш народ будет оставаться стойким и не покинет свое отечество", – сказал он.

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