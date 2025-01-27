Египет и Иордания не хотят забирать палестинцев из Газы, это им предлагал Трамп
Иордания и Египет отказались приютить палестинцев из Газы, пишет Reuters. Такое предложение накануне выдвигал президент США Дональд Трамп, аргументируя, что таким образом можно "навести порядок" в регионе.
"Наша позиция по переселению палестинцев тверда и останется неизменной. Иордания – для иорданцев, а Палестина – для палестинцев", – заявил министр иностранных дел Иордании.
Внешнеполитическое ведомство Египта высказало подобную позицию, заявив, что категорически отвергает любое перемещение палестинцев с их земли — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Президент Палестины Махмуд Аббас, поддерживаемый Западом, осудил заявления Трампа.
"Наш народ будет оставаться стойким и не покинет свое отечество", – сказал он.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.
- Впоследствии пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, согласно соглашению.
- 25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских женщин, которые были заложницами. Это военные Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наам Леви и Лира Эльбаг.