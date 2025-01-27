Египет и Иордания не хотят забирать палестинцев из Газы, это им предлагал Трамп

Президент Палестины Махмуд Аббас, поддерживаемый Западом, осудил заявления Трампа. Главы МИД Египта и Иордании также высказались против инициативы

Флаги Палестины (Фото: ЕРА/Kai Foersterling)

Иордания и Египет отказались приютить палестинцев из Газы, пишет Reuters. Такое предложение накануне выдвигал президент США Дональд Трамп, аргументируя, что таким образом можно "навести порядок" в регионе.

"Наша позиция по переселению палестинцев тверда и останется неизменной. Иордания – для иорданцев, а Палестина – для палестинцев", – заявил министр иностранных дел Иордании.

Внешнеполитическое ведомство Египта высказало подобную позицию, заявив, что категорически отвергает любое перемещение палестинцев с их земли — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Президент Палестины Махмуд Аббас, поддерживаемый Западом, осудил заявления Трампа.

"Наш народ будет оставаться стойким и не покинет свое отечество", – сказал он.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.

Впоследствии пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, согласно соглашению.

25 января ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских женщин, которые были заложницами. Это военные Карина Ариев, Даниэла Гильбоа, Наам Леви и Лира Эльбаг.