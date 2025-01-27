Єгипет та Йорданія не хочуть прихищати палестинців з Гази, це їм пропонував Трамп
Прапори Палестини (Фото: ЕРА/Kai Foersterling)

Йорданія та Єгипет відмовилися прихистити палестинців з Гази, пише Reuters. Таку пропозицію напередодні висував президент США Дональд Трамп, аргументуючи, що таким чином можна "навести лад" у регіоні.

"Наша позиція щодо переселення палестинців є твердою і залишиться незмінною. Йорданія – для йорданців, а Палестина – для палестинців", – заявив міністр закордонних справ Йорданії.

Зовнішньополітичне відомство Єгипту висловило подібну позицію, заявивши, що категорично відкидає будь-яке переміщення палестинців з їхньої землі — як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.

Президент Палестини Махмуд Аббас, підтримуваний Заходом, засудив заяви Трампа.

"Наш народ залишатиметься стійким і не покине свою батьківщину", – сказав він.

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