Єгипет та Йорданія не хочуть прихищати палестинців з Гази, це їм пропонував Трамп

Президент Палестини Махмуд Аббас, підтримуваний Заходом, засудив заяви Трампа. Глави МЗС Єгипта та Йорданії також висловилися проти ініціативи

Прапори Палестини (Фото: ЕРА/Kai Foersterling)

Йорданія та Єгипет відмовилися прихистити палестинців з Гази, пише Reuters. Таку пропозицію напередодні висував президент США Дональд Трамп, аргументуючи, що таким чином можна "навести лад" у регіоні.

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"Наша позиція щодо переселення палестинців є твердою і залишиться незмінною. Йорданія – для йорданців, а Палестина – для палестинців", – заявив міністр закордонних справ Йорданії.

Зовнішньополітичне відомство Єгипту висловило подібну позицію, заявивши, що категорично відкидає будь-яке переміщення палестинців з їхньої землі — як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.

Президент Палестини Махмуд Аббас, підтримуваний Заходом, засудив заяви Трампа.

"Наш народ залишатиметься стійким і не покине свою батьківщину", – сказав він.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп і підтвердив Байден.

Згодом пресслужба прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені 19 січня, згідно з угодою.

25 січня ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських жінок, які були заручницями. Це військові Каріна Арієв, Даніела Гільбоа, Наама Леві та Ліра Ельбаг.