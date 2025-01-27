Єгипет та Йорданія не хочуть прихищати палестинців з Гази, це їм пропонував Трамп
Йорданія та Єгипет відмовилися прихистити палестинців з Гази, пише Reuters. Таку пропозицію напередодні висував президент США Дональд Трамп, аргументуючи, що таким чином можна "навести лад" у регіоні.
"Наша позиція щодо переселення палестинців є твердою і залишиться незмінною. Йорданія – для йорданців, а Палестина – для палестинців", – заявив міністр закордонних справ Йорданії.
Зовнішньополітичне відомство Єгипту висловило подібну позицію, заявивши, що категорично відкидає будь-яке переміщення палестинців з їхньої землі — як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.
Президент Палестини Махмуд Аббас, підтримуваний Заходом, засудив заяви Трампа.
"Наш народ залишатиметься стійким і не покине свою батьківщину", – сказав він.
- 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп і підтвердив Байден.
- Згодом пресслужба прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені 19 січня, згідно з угодою.
- 25 січня ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських жінок, які були заручницями. Це військові Каріна Арієв, Даніела Гільбоа, Наама Леві та Ліра Ельбаг.