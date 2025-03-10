Ізраїль відключив електроенергію у Газі, що вплинуло на виробництво питної води

Газа (Фото: EPA/HAITHAM IMAD)

Ізраїль припинив постачання електроенергії до Гази, що вплинуло на роботу опріснювального заводу, який виробляє питну воду для частини посушливої території. ХАМАС назвав це частиною ізраїльської "політики голоду", повідомляє АР.

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Ізраїль хоче, щоб ХАМАС звільнив половину заручників, що залишилися, в обмін на обіцянку домовитися про тривале перемир'я. Натомість ХАМАС хоче розпочати переговори про звільнення решти заручників, виведення ізраїльських військ і міцний мир без виконання цієї умови. Вважається, що ХАМАС має 24 живих заручників і тіла 35 загиблих.

В неділю, 9 березня, ХАМАС заявив, що завершив останній раунд переговорів з єгипетськими посередниками без змін у своїй позиції. Ізраїль відповів, що відправить делегацію до Катару в понеділок, 10 березня, щоб "просунути" переговори. На цьому тлі міністр енергетики Ізраїлю наказав Ізраїльській електричній корпорації припинити постачання електроенергії в Газу.

У відповідь ХАМАС заявив, що Ізраїль "практично" відключив електроенергію з початку війни, і назвав останнє рішення частиною ізраїльської "політики голодування, яка явно порушує всі міжнародні закони та норми".

Територія та її інфраструктура Гази були значною мірою зруйновані, і більшість закладів, включно з лікарнями, використовують генератори. Втім опріснювальний завод працював від електроенергії.

Як повідомляє АР із посиланням на дані ізраїльської організації Gisha, що займається захистом права палестинців на свободу пересування, опріснювальний завод забезпечував 18 000 кубічних метрів води на день для району Дейр-ель-Балах у центральній Газі. Після відключення електроенергії очікується, що він працюватиме на генераторах і вироблятиме близько 2500 кубічних метрів на день.

Угода про припинення вогню призупинила руйнівні бої між Ізраїлем і ХАМАС, спричинені нападом ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми інших в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів.