ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі

Війна в Газі (Ілюстративне фото: MOHAMMED SABER/EPA)

ХАМАС погодився на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, яку угрупування отримало від посередників Єгипту та Катару. Про це повідомляє Reuters.

Про рішення в телевізійній промові оголосив Халіл аль-Хайя, який очолює переговорну групу ХАМАС у непрямих переговорах між ХАМАС та Ізраїлем.

Пропозиція посередників про припинення вогню передбачає також щотижневе звільнення п'ятьох ізраїльських заручників, повідомило агентство із посиланням на неназваних співрозмовників.

Офіс ізраїльського прем'єр-міністра заявив, що Ізраїль передав посередникам зустрічну пропозицію в повній координації зі Сполученими Штатами. Подробиці пропозиції невідомі.

Перший етап припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності 19 січня після 15 місяців війни й передбачав припинення бойових дій, звільнення частини ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС, і звільнення частини палестинських в'язнів.

Другий етап угоди передбачає звільнення решти заручників і виведення ізраїльських військ із Гази.

ХАМАС наполягає на переході до другої фази, тоді як Ізраїль запропонував розширити першу 42-денну фазу.

В суботу 29 березня Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по Газі. Також Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала наземну операцію в районі міста Рафах, щоб розширити зону безпеки на півдні Гази.