ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі
ХАМАС погодився на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, яку угрупування отримало від посередників Єгипту та Катару. Про це повідомляє Reuters.
Про рішення в телевізійній промові оголосив Халіл аль-Хайя, який очолює переговорну групу ХАМАС у непрямих переговорах між ХАМАС та Ізраїлем.
Пропозиція посередників про припинення вогню передбачає також щотижневе звільнення п'ятьох ізраїльських заручників, повідомило агентство із посиланням на неназваних співрозмовників.
Офіс ізраїльського прем'єр-міністра заявив, що Ізраїль передав посередникам зустрічну пропозицію в повній координації зі Сполученими Штатами. Подробиці пропозиції невідомі.
Перший етап припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності 19 січня після 15 місяців війни й передбачав припинення бойових дій, звільнення частини ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС, і звільнення частини палестинських в'язнів.
Другий етап угоди передбачає звільнення решти заручників і виведення ізраїльських військ із Гази.
ХАМАС наполягає на переході до другої фази, тоді як Ізраїль запропонував розширити першу 42-денну фазу.
В суботу 29 березня Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по Газі. Також Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала наземну операцію в районі міста Рафах, щоб розширити зону безпеки на півдні Гази.
- 15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми інших в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.
- У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.