Ізраїль наступає у Газі для захоплення "великої території", родини заручників проти
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив 2 квітня, що Ізраїль розширює операції в секторі Гази для збільшення буферної зони. Водночас родини заручників ХАМАС закликають припинити вогонь і повернути полонених. Про це повідомляє Times of Israel.
Як заявив Кац, ізраїльська армія переміщує війська, щоб "захопити велику територію, що буде додана до зони безпеки держави Ізраїль".
У межах розширення наступу Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула ще одну дивізію в південній частині сектора Гази в районі міста Рафах. Наземну операцію в цьому районі ЦАХАЛ розпочав 29 березня.
За даними Times of Israel, Форум родин заручників ХАМАС і зниклих безвісти засудив рішення міністра оборони, зазначивши, що члени організації "прокинулися із жахом" після його заяви.
"Чи було вирішено пожертвувати заручниками заради територіальних надбань?" – йдеться в заяві Форуму.
Організація закликала припинити вогонь і звільнити заручників.
"Замість того, щоб забезпечити звільнення заручників шляхом угоди та припинення війни, ізраїльський уряд посилає більше солдатів до Гази, щоб воювати в тих самих районах, де вже неодноразово відбувалися бої", – обурилися представники Форуму.
- 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Утім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.
- У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.
- 30 березня ХАМАС погодився на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, яку угрупування отримало від посередників Єгипту й Катару.