Ізраїль наступає у Газі для захоплення "великої території", родини заручників проти

Операція відбувається на півдні Гази, в районі міста Рафах

Газа (Фото: MOHAMMED SABER/EPA)

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив 2 квітня, що Ізраїль розширює операції в секторі Гази для збільшення буферної зони. Водночас родини заручників ХАМАС закликають припинити вогонь і повернути полонених. Про це повідомляє Times of Israel.

Як заявив Кац, ізраїльська армія переміщує війська, щоб "захопити велику територію, що буде додана до зони безпеки держави Ізраїль".

У межах розширення наступу Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула ще одну дивізію в південній частині сектора Гази в районі міста Рафах. Наземну операцію в цьому районі ЦАХАЛ розпочав 29 березня.

За даними Times of Israel, Форум родин заручників ХАМАС і зниклих безвісти засудив рішення міністра оборони, зазначивши, що члени організації "прокинулися із жахом" після його заяви.

"Чи було вирішено пожертвувати заручниками заради територіальних надбань?" – йдеться в заяві Форуму.

Організація закликала припинити вогонь і звільнити заручників.

"Замість того, щоб забезпечити звільнення заручників шляхом угоди та припинення війни, ізраїльський уряд посилає більше солдатів до Гази, щоб воювати в тих самих районах, де вже неодноразово відбувалися бої", – обурилися представники Форуму.