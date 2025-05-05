Израиль планирует взять под контроль всю Газу
Кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и содержания его территорий. Новый план постепенен и продлится несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского общественного вещателя Kan.
Отныне, как рассказал Kan министр безопасности кабинета министров Зеев Элкин, израильские силы меняют тактику. Вместо того чтобы начинать рейды в конкретных районах, а затем покидать их, как это делали военные до сих пор, армия будет содержать захваченные территории, "пока ХАМАС не будет побежден или не согласится разоружиться и покинуть Газу".
Израильский чиновник заявил, что недавно утвержденный план наступления позволит переместить гражданское население Газы на юг и предотвратить попадание гуманитарной помощи в руки ХАМАС.
По мнению Элкина, несмотря на принятие нового плана, окно возможностей переговоров с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников все еще остается открытым.
"Еще есть окно возможностей, пока президент Трамп не завершит свой визит на Ближний Восток, если ХАМАС поймет, что мы настроены серьезно", – сказал он.
Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая.
Начальник штаба Израиля Эяль Замир заявил, что военные уже начали выдавать десятки тысяч приказов о призыве в резерв для расширения кампании в Газе. Ранее об этом сообщало агентство Bloomberg.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван .
- В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаударов по всей территории сектора Газа на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников .
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа по увеличению буферной зоны.