Израиль планирует взять под контроль всю Газу

План расширенного наступления рассчитан на несколько месяцев, но не исключает возобновления переговоров с ХАМАС

Израильские военные возле Газы (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и содержания его территорий. Новый план постепенен и продлится несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского общественного вещателя Kan.

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Отныне, как рассказал Kan министр безопасности кабинета министров Зеев Элкин, израильские силы меняют тактику. Вместо того чтобы начинать рейды в конкретных районах, а затем покидать их, как это делали военные до сих пор, армия будет содержать захваченные территории, "пока ХАМАС не будет побежден или не согласится разоружиться и покинуть Газу".

Израильский чиновник заявил, что недавно утвержденный план наступления позволит переместить гражданское население Газы на юг и предотвратить попадание гуманитарной помощи в руки ХАМАС.

По мнению Элкина, несмотря на принятие нового плана, окно возможностей переговоров с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников все еще остается открытым.

"Еще есть окно возможностей, пока президент Трамп не завершит свой визит на Ближний Восток, если ХАМАС поймет, что мы настроены серьезно", – сказал он.

Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая.

Начальник штаба Израиля Эяль Замир заявил, что военные уже начали выдавать десятки тысяч приказов о призыве в резерв для расширения кампании в Газе. Ранее об этом сообщало агентство Bloomberg.