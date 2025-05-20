Новое наступление Израиля в Газе. Британия, Франция и Канада пригрозили санкциями

Сектор Газа (Фото: EPA)

Канада, Великобритания и Франция осуждают расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех государств на сайте британского правительства.

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Представители стран отметили, что уровень человеческих страданий в Газе "невыносимый". Они заявили, что обещание Израиля разрешить доставку базового количества продуктов питания "абсолютно недостаточное".

"Это должно включать взаимодействие с ООН для обеспечения возвращения к доставке помощи в соответствии с гуманитарными принципами. Мы призываем ХАМАС немедленно освободить остальных заложников, которых они так жестоко удерживают с 7 октября 2023 года", – говорится в заявлении.

Британия, Франция и Канада напомнили, что Израиль подвергся "ужасному" нападению 7 октября 2023 года и что они всегда поддерживали его право защищать израильтян от терроризма, но новое наступление ЦАХАЛ назвали "совершенно непропорциональной эскалацией".

"Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху [премьер-министр Биньямин Нетаньяху] продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит возобновленное военное наступление и не отменит свои ограничения на гуманитарную помощь, мы будем принимать дальнейшие конкретные ответные меры", – говорится в заявлении.

Также страны выступили против любых попыток расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Их назвали незаконными, подрывающими жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев.

"Мы будем без колебаний принимать дальнейшие меры, включая целевые санкции", – говорится в заявлении.

Лидеры также заявили о намерении сотрудничать с Палестинской администрацией, Израилем, США и региональными партнерами по формированию договоренностей относительно будущего Газы.

"Мы подтверждаем важную роль Конференции высокого уровня по вопросам создания двух государств в ООН в июне... Мы стремимся признать палестинское государство как вклад в достижение решения о создании двух государств и готовы сотрудничать с другими в этих целях", – подытожили представители стран.

В ответ Нетаньяху заявил, что Великобритания, Франция и Канада "вознаграждают терроризм" на фоне угроз в отношении действий Израиля в Газе.

"Израиль принимает видение президента США Дональда Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое", – добавил премьер, имея в виду поддержку плана американского президента о захвате Газы и ее освобождении от палестинцев.

19 мая израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе с целью захвата оперативного контроля над участками опустошенной палестинской территории.

ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему сектору Газа. Это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа по увеличению буферной зоны.

5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и содержания его территорий.

19 мая спустя несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль разрешил ввоз в Газу "базового количества пищи", чтобы предотвратить "кризис голода".