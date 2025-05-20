Новий наступ Ізраїлю в Газі. Британія, Франція і Канада пригрозили Нетаньягу санкціями

Сектор Гази (Фото: EPA)

Канада, Велика Британія і Франція засудили розширення військових операцій Ізраїлю в секторі Гази та закликали дозволити доставлення гуманітарної допомоги. Про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох держав на сайті британського уряду.

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Представники країн зазначили, що рівень людських страждань у Газі є "нестерпним". Вони заявили, що обіцянка Ізраїлю дозволити доставлення базової кількості харчових продуктів є "абсолютно недостатньою".

"Це має включати взаємодію з ООН для забезпечення повернення до доставлення допомоги відповідно до гуманітарних принципів. Ми закликаємо ХАМАС негайно звільнити решти заручників, яких вони так жорстоко утримують з 7 жовтня 2023 року", – йдеться в заяві.

Британія, Франція і Канада нагадали, що Ізраїль зазнав "жахливого" нападу 7 жовтня 2023 року і що вони завжди підтримували його право захищати ізраїльтян від тероризму, але новий наступ ЦАХАЛу назвали "абсолютно непропорційною ескалацією".

"Ми не будемо стояти осторонь, поки уряд Нетаньягу [прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу] продовжує ці кричущі дії. Якщо Ізраїль не припинить відновлений військовий наступ і не скасує свої обмеження на гуманітарну допомогу, ми вживатимемо подальших конкретних заходів у відповідь", – йдеться в заяві.

Також країни виступили проти будь-яких спроб розширення поселень на Західному березі річки Йордан. Їх назвали незаконними й такими, що підривають життєздатність палестинської держави та безпеку як ізраїльтян, так і палестинців.

"Ми без вагань вживатимемо подальших заходів, включно з цільовими санкціями", – йдеться в заяві.

Лідери також заявили про намір співпрацювати з Палестинською адміністрацією, Ізраїлем, США та регіональними партнерами для формування домовленостей щодо майбутнього Гази.

"Ми підтверджуємо важливу роль Конференції високого рівня з питань створення двох держав в ООН у червні... Ми прагнемо визнати палестинську державу як внесок у досягнення рішення про створення двох держав і готові співпрацювати з іншими з цією метою", – підсумували представники країн.

У відповідь Нетаньягу заявив, що Велика Британія, Франція та Канада "винагороджують тероризм" на тлі погроз стосовно дій Ізраїлю в Газі.

"Ізраїль приймає бачення президента США Дональда Трампа та закликає всіх європейських лідерів зробити те саме", – додав премʼєр, маючи на увазі підтримку плану американського президента про захоплення Гази та її звільнення від палестинців.

19 травня ізраїльська армія оголосила про початок широкомасштабного наступу в Газі, з метою захоплення оперативного контролю над ділянками спустошеної палестинської території.

ЦАХАЛ проводить операцію "Колісниці Гедеона" і діє по всьому сектору Гази. Це сталося на тлі безрезультатних непрямих переговорів у Катарі про припинення вогню.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив 2 квітня, що Ізраїль розширює операції в секторі Гази для збільшення буферної зони.

5 травня кабінет прем'єр-міністра Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву й утримання його територій.

19 травня через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що Ізраїль дозволив ввезення до Гази "базової кількості їжі", щоб запобігти "кризі голоду".