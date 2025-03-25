Financial Times: Ізраїль розробив план повної ліквідації ХАМАС у секторі Гази

ЦАХАЛ має здійснити вторгнення, взяти під контроль широкі масиви анклаву та змусити 2,2 млн людей переміститися в так звану гуманітарну зону

Удари по сектору Гази (Фото: Mohammed Saber/EPA)

Збройні сили Ізраїлю розробили плани захоплення сектору Гази, намагаючись остаточно перемогти угруповання ХАМАС. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників серед ізраїльських посадовців.

Пропозицію, яку ще має схвалити кабінет міністрів безпеки Ізраїлю, сформулював новий начальник штабу Армії оборони Ізраїлю за неофіційної підтримки ультраправих міністрів, які давно вимагали більш жорсткої тактики боротьби з бойовиками, зазначили співрозмовники.

Двоє посадовців розповіли, що ці плани стали можливими завдяки поверненню президента США Дональда Трампа в Білий дім, що звільнило Ізраїль від наполегливих вимог адміністрації 46-го президента Штатів Джо Байдена не окуповувати сектор Гази.

"Попередня адміністрація хотіла, щоб ми закінчили війну. Трамп хоче, щоб ми виграли війну. Америка також має найвищий інтерес у розгромі ХАМАС", – заявив третій співрозмовник у коментарі FT.

Відповідно до плану, Армія оборони Ізраїлю має залучити кілька бойових підрозділів, щоб повторно здійснити вторгнення та підкорити ХАМАС, взяти під контроль широкі масиви анклаву та змусити 2,2 млн людей переміститися в невелику, так звану гуманітарну зону вздовж узбережжя Середземного моря.

Один зі співрозмовників сказав, що Ізраїль може взяти на себе розподіл усієї гуманітарної допомоги та нещодавно оцінив, скільки калорій потрібно кожному палестинцю. Інший сказав, що військові розглядають варіанти, включно з розподілом допомоги безпосередньо або через приватних підрядників, щоб ХАМАС не міг отримати вигоду.

До цього часу підхід Ізраїлю зосереджувався на бойових діях високої інтенсивності, після яких його сили неодноразово здійснювали рейди в різні райони, щоб викорінити залишки ХАМАС.

"Це зовсім інший вид бойових дій", — сказав старший військовослужбовець резерву, якому наразі сказали підготуватися до кількох місяців бойових дій, які передбачають "бій, перемогу та управління".

Але аналітики з питань оборони кажуть, що незрозуміло, чи зможе ЦАХАЛ досягти цих цілей протягом кількох місяців, враховуючи виснаження наявних сил і необхідність розгорнути, як вони кажуть, щонайменше чотири дивізії бойових солдатів.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.

Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.

У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.