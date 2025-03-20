Розвідка застерегла українців від поїздок на Близький Схід через операцію Ізраїлю
Унаслідок того, що Ізраїль відновив воєнні дії проти бойовиків угруповання ХАМАС, збільшилися ризики для перебування громадян України у країнах Близького Сходу. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.
З міркувань безпеки відомство не рекомендує українцям відвідувати Сектор Гази, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни регіону до закінчення активних бойових дій.
Напередодні, 18 березня, Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази, Лівані та на півдні Сирії, оголосивши про початок військової операції "Сила й меч".
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що операція матиме тривалий характер: "Це не атака одного дня. Ми продовжуватимемо військову операцію".
- Ізраїль завдав авіаударів по всій території Сектора Гази в ніч проти 18 березня на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.
- Раніше, 15 січня, Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми інших в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.