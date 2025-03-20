Розвідка застерегла українців від поїздок на Близький Схід через операцію Ізраїлю

Не рекомендовано відвідувати Сектор Гази, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни регіону до закінчення активних бойових дій

Палестинці тікають з північної частини Гази після того, як ізраїльська армія видала наказ про евакуацію (Фото: HAITHAM IMAD / EPA)

Унаслідок того, що Ізраїль відновив воєнні дії проти бойовиків угруповання ХАМАС, збільшилися ризики для перебування громадян України у країнах Близького Сходу. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

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З міркувань безпеки відомство не рекомендує українцям відвідувати Сектор Гази, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни регіону до закінчення активних бойових дій.

Напередодні, 18 березня, Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази, Лівані та на півдні Сирії, оголосивши про початок військової операції "Сила й меч".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що операція матиме тривалий характер: "Це не атака одного дня. Ми продовжуватимемо військову операцію".

Ізраїль завдав авіаударів по всій території Сектора Гази в ніч проти 18 березня на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.

Раніше, 15 січня, Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.

Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми інших в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників був зірваний.