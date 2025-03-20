Розвідка застерегла українців від поїздок на Близький Схід через операцію Ізраїлю
Палестинці тікають з північної частини Гази після того, як ізраїльська армія видала наказ про евакуацію (Фото: HAITHAM IMAD / EPA)

Унаслідок того, що Ізраїль відновив воєнні дії проти бойовиків угруповання ХАМАС, збільшилися ризики для перебування громадян України у країнах Близького Сходу. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

З міркувань безпеки відомство не рекомендує українцям відвідувати Сектор Гази, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни регіону до закінчення активних бойових дій.

Напередодні, 18 березня, Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази, Лівані та на півдні Сирії, оголосивши про початок військової операції "Сила й меч".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що операція матиме тривалий характер: "Це не атака одного дня. Ми продовжуватимемо військову операцію".

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