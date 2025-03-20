Разведка предостерегла украинцев от поездок на Ближний Восток из-за операции Израиля

Не рекомендуется посещать Сектор Газа, Израиль, Сирию, Ливан и другие страны региона до окончания активных боевых действий

Палестинцы сбегают из северной части Газы после того, как израильская армия издала приказ об эвакуации (Фото: HAITHAM IMAD / EPA)

Из-за того, что Израиль возобновил военные действия против боевиков группировки ХАМАС, увеличились риски для пребывания граждан Украины в странах Ближнего Востока. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

По соображениям безопасности, ведомство не рекомендует украинцам посещать Сектор Газы, Израиль, Сирию, Ливан и другие страны региона до окончания активных боевых действий.

Накануне, 18 марта, Израиль нанес авиаудары в Секторе Газы, Ливане и на юге Сирии и объявил, объявив о начале военной операции "Сила и меч".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что операция будет иметь длительный характер: "Это не атака одного дня. Мы будем продолжать военную операцию".

Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа в ночь на 18 марта на фоне отказа террористической группы ХАМАС освободить израильских заложников.

Ранее, 15 января, Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.

Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми других в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.