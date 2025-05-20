Британия остановила торговые переговоры с Израилем и вызвала посла на фоне операции в Газе

В британском МИД раскритиковали "вопиющую политику на Западном берегу и в секторе Газа"

Сектор Газа (Фото: Mohammed Saber/EPA)

Великобритания ввела санкции, приостановила торговые переговоры с Израилем и вызвала посла страны из-за военной операции в секторе Газа и из-за насилия против палестинцев на Западном берегу. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между Великобританией и Израилем "официально приостановлены, решение вступает в силу немедленно", говорится в заявлении британского МИД.

В ведомстве добавили, что невозможно продвигать обсуждение соглашения с правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который проводит "вопиющую политику на Западном берегу и в секторе Газа".

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была вызвана в британский МИД в связи с наступлением израильских военных в секторе Газа.

"Сегодня я изложу послу Хотовели позицию правительства против абсолютно непропорциональной эскалации военной активности в Газе и подчеркну, что 11-недельное блокирование помощи Газе было жестоким и неоправданным", — заявил британский министр по делам Ближнего Востока Хамиш Фалконер.

Он добавил, что Израиль должен придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и обеспечить полное, быстрое, безопасное и беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи населению.

В то же время министр иностранных дел Британии Девид Лемми объявил о введении санкций против трех человек и четырех организаций, участвующих в переселении палестинцев на Западном берегу.

"Мы будем продолжать действовать против тех, кто совершает ужасные нарушения прав человека", — подчеркнул он.

Как сообщило агентство Bloomberg, Министерство иностранных дел Израиля утверждает, что торговые переговоры с Британией уже не продвигаются вперед и назвало санкции "загадочными" и "неоправданными".

"Внешнее давление не заставит Израиль свернуть с пути борьбы за свое существование и безопасность против врагов, стремящихся его уничтожить", — говорится в заявлении МИД.

5 мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.

19 мая через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис Нетаньяху заявил, что Израиль разрешил ввоз в Газу "базового количества пищи", чтобы предотвратить "кризис голода".

20 мая Канада, Великобритания и Франция осудили расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи.