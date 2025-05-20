Британія призупинила торговельні переговори з Ізраїлем і викликала посолку на тлі операції у Газі

У британському МЗС розкритикували "кричущу політику на Західному березі та в секторі Гази"

Сектор Гази (Фото: Mohammed Saber/EPA)

Велика Британія запровадила санкції, призупинила торговельні переговори з Ізраїлем і викликала посла країни через військову операцію в секторі Гази та через насильство проти палестинців на Західному березі. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на Міністерство закордонних справ Британії.

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між Великою Британією та Ізраїлем "офіційно призупинені, рішення набирає чинності негайно", йдеться в заяві британського МЗС.

У відомстві додали, що неможливо просувати обговорення угоди з урядом прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який проводить "кричущу політику на Західному березі та в секторі Гази".

Посолка Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі була викликана до британського МЗС у зв'язку з наступом ізраїльських військових у секторі Гази.

"Сьогодні я викладу посолці Хотовелі позицію уряду проти абсолютно непропорційній ескалації військової активності в Газі та підкреслю, що 11-тижневе блокування допомоги Газі було жорстоким і невиправданим", – заявив британський міністр у справах Близького Сходу Хаміш Фалконер.

Він додав, що Ізраїль повинен дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і забезпечити повне, швидке, безпечне та безперешкодне надання гуманітарної допомоги населенню.

Водночас міністр закордонних справ Британії Девід Леммі оголосив про запровадження санкцій проти трьох осіб і чотирьох організацій, які беруть участь у переселенні палестинців на Західному березі.

"Ми продовжуватимемо діяти проти тих, хто здійснює жахливі порушення прав людини", – наголосив він.

Як повідомило агентство Bloomberg, Міністерство закордонних справ Ізраїлю стверджує, що торговельні переговори з Британією вже не просуваються вперед, і назвало санкції "загадковими" й "невиправданими".

"Зовнішній тиск не змусить Ізраїль звернути зі шляху боротьби за своє існування і безпеку проти ворогів, які прагнуть його знищити", – йдеться в заяві МЗС.

5 травня 2025 року кабінет Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву й утримання його територій.

19 травня через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль дозволив ввезення до Гази "базової кількості їжі", щоб запобігти "кризі голоду".

20 травня Канада, Велика Британія і Франція засудили розширення військових операцій Ізраїлю в секторі Гази та закликали дозволити доставлення гуманітарної допомоги.