Детективы пока еще не установили возможный мотив нападения

Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Один подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

По ее словам, стрельба произошла возле Еврейского музея.

Начальница полиции Вашингтона, округа Колумбии, Памела Смит, подтвердила на пресс-конференции, что подозреваемый во время задержания восклицал "свободная, свободная Палестина".

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Перед нападением его видели, как он ходил туда и обратно возле музея, затем подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и выстрелил из него, сообщает NBC News.

Washington, DC – развитие story, энергичный шоотер involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM --- details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ — Anthony Peltier (@_anthonypeltier) May 22, 2025

Двое погибших были молодой парой, которая собиралась пожениться. Мужчина приобрел обручальное кольцо с намерением сделать предложение на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп осудил нападение.

"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться сейчас! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так грустно, что такие вещи могут происходить! Да благословит вас всех Бог!" – написал Трамп в Truth Social.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что агентство сотрудничает с Департаментом полиции Вашингтона, чтобы узнать больше о нападении.

По предварительным данным, подозреваемого зовут Элиас Родригес. Он 30-летний житель Чикаго, ранее не известный полиции. Его арестовала охрана музея.

2 января в районе Квинс в американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала "Amazura", в результате чего по меньшей мере десяток человек получили ранения.

4 февраля в Швеции из-за нападения на школу погибли около 10 человек, в том числе и сам стрелок.