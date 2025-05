Вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Один подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

По ее словам, стрельба произошла возле Еврейского музея.

Начальница полиции Вашингтона, округа Колумбии, Памела Смит, подтвердила на пресс-конференции, что подозреваемый во время задержания восклицал "свободная, свободная Палестина".

Перед нападением его видели, как он ходил туда и обратно возле музея, затем подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и выстрелил из него, сообщает NBC News.

Washington, DC – развитие story, энергичный шоотер involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM --- details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ