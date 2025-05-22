Ізраїль звинуватив чиновників Європи в "антисемітському підбурюванні" після стрілянини в США

Гідеон Саар (Фото: x.com/Gideonsaar2)

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар звинуватив європейських чиновників у "отруйному антисемітському підбурюванні", що і стало нібито причиною вбивства двох співробітників ізраїльського посольства у Вашингтоні. Про це він заявив на пресконференції в Єрусалимі, передає Reuters.

"Існує прямий зв'язок між антисемітським та антиізраїльським підбурюванням і цим вбивством. Таке підбурювання також здійснюється лідерами й посадовими особами багатьох країн та організацій, особливо з Європи", – сказав він.

Ізраїльський міністр не назвав жодного імені чи посади, але заявив, що саме "атмосфера ворожості" та "токсичне антисемітське підбурювання" проти Ізраїлю по всьому світу, на його думку, спричинили розстріл співробітників посольства Ярона Ліщинського та Сари Лінн Мілгрим 21 травня.

Саар зазначив, що "глобальна атмосфера" проти Ізраїлю різко погіршилася після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Ці наклепницькі заяви про геноцид, злочини проти людяності та вбивства немовлят прокладають шлях саме таким убивствам", – резюмував глава ізраїльського МЗС.