Українське МЗС, Рубіо та Макрон відреагували на убивство співробітників посольства Ізраїлю
Світові лідери й дипломати відреагували на убивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Інцидент стався 22 травня біля Єврейського музею.
Держсекретар США Марко Рубіо опублікував допис на платформі X, у якому рішуче засудив убивство.
"Це був зухвалий акт боягузливого, антисемітського насильства. Не сумнівайтеся: ми знайдемо винних і притягнемо їх до відповідальності", – додав він.
Українське Міністерство закордонних справ заявило, що шоковане цією новиною: "Наші думки з родинами загиблих".
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що такому насильству немає виправдання.
"Антисемітизму та ненависті немає місця в наших суспільствах. Наші думки та молитви з родинами загиблих та з народом Ізраїлю", – додав він.
Президент Франції Еммануель Макрон написав: "Двоє співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні загинули в результаті антисемітського нападу біля Єврейського музею. Мої думки з родинами та близькими жертв".
- Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що увечері 21 травня у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Один підозрюваний наразі перебуває під вартою.
- Підозрюваний під час затримання вигукував: "Вільна, вільна Палестина!"
- Президент США Трамп засудив напад, зазначивши, що "вбивства у Вашингтоні засновані, вочевидь, на антисемітизмі".