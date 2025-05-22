Українське МЗС, Рубіо та Макрон відреагували на убивство співробітників посольства Ізраїлю

Інцидент стався ввечері 21 травня. Біля Єврейського музею у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю

Місце події (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Світові лідери й дипломати відреагували на убивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Інцидент стався 22 травня біля Єврейського музею.

Держсекретар США Марко Рубіо опублікував допис на платформі X, у якому рішуче засудив убивство.

"Це був зухвалий акт боягузливого, антисемітського насильства. Не сумнівайтеся: ми знайдемо винних і притягнемо їх до відповідальності", – додав він.

Українське Міністерство закордонних справ заявило, що шоковане цією новиною: "Наші думки з родинами загиблих".

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що такому насильству немає виправдання.

"Антисемітизму та ненависті немає місця в наших суспільствах. Наші думки та молитви з родинами загиблих та з народом Ізраїлю", – додав він.

Президент Франції Еммануель Макрон написав: "Двоє співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні загинули в результаті антисемітського нападу біля Єврейського музею. Мої думки з родинами та близькими жертв".

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що увечері 21 травня у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Один підозрюваний наразі перебуває під вартою.

Підозрюваний під час затримання вигукував: "Вільна, вільна Палестина!"

Президент США Трамп засудив напад, зазначивши, що "вбивства у Вашингтоні засновані, вочевидь, на антисемітизмі".