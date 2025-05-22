Ізраїль посилить охорону своїх посольств після вбивства двох працівників у США

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив посилити безпеку у дипломатичних місіях Ізраїлю у всьому світі та для представників держави. Про це він заявив на своїй сторінці в X (Twitter).

Таке рішення Нетаньягу ухвалив після вбивства двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні.

"... життя були обірвані в одну мить жахливим антисемітським убивцею", – написав прем'єр-міністр.

Нетаньягу поговорив з генеральною прокуроркою США Пем Бонді, яка розповіла про те, що відомо на цей час про затриманого та вбитих співробітників. Прокурорка пообіцяла, що США притягнуть підозрюваного до відповідальності.

"Ми є свідками жахливої ціни антисемітизму та дикого підбурювання проти держави Ізраїль. Криваві наклепи проти Ізраїлю мають ціну крові, й з ними потрібно боротися всіма силами", – зазначив ізраїльський премʼєр.

Він подякував їй та президенту США Дональду Трампу за його чітку позицію проти антисемітизму.

Нетаньягу також поговорив з послом Ізраїлю в США Єхіелем Лейтером, який поінформував його щодо деталей інциденту. Прем'єр-міністр висловив свою підтримку послу та співробітникам посольства.

Двох співробітників посольства Ізраїлю застрелили у Вашингтоні ввечері 21 травня. Підозрюваний під час затримання вигукував: "Вільна, вільна Палестина!"

Трамп засудив напад, зазначивши, що "вбивства у Вашингтоні засновані, вочевидь, на антисемітизмі".