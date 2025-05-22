Израиль усилит охрану своих посольств после убийства двух работников в США

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля по всему миру и для представителей государства. Об этом он заявил на своей странице в X (Twitter).

Такое решение Нетаньяху принял после убийства двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

"... жизни были оборваны в мгновение ужасным антисемитским убийцей", – написал премьер-министр.

Нетаньяху поговорил с генеральным прокурором США Пэм Бонди, которая рассказала о том, что известно в настоящее время о задержанном и убитых сотрудниках. Прокурор пообещала, что США привлекут подозреваемого к ответственности.

"Мы являемся свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль. Кровавая клевета против Израиля имеет цену крови, и с этим нужно бороться всеми силами", – отметил израильский премьер.

Он поблагодарил ее и президента США Дональда Трампа за его четкую позицию против антисемитизма.

Нетаньяху также поговорил с послом Израиля в США Ехиелем Лейтером, который проинформировал его о деталях инцидента. Премьер-министр выразил свою поддержку послу и сотрудникам посольства.

Двое сотрудников посольства Израиля были застрелены в Вашингтоне вечером 21 мая. Подозреваемый во время задержания выкрикивал: "Свободная, свободная Палестина!"

Трамп осудил нападение, отметив, что "убийства в Вашингтоне основаны, очевидно, на антисемитизме".

2 января в районе Куинс в американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала Amazura, в результате чего по меньшей мере десяток человек получили ранения.

13 мая в Мексике в прямом эфире застрелили кандидата в мэры во время предвыборного мероприятия.