Украинский МИД, Рубио и Макрон отреагировали на убийство сотрудников посольства Израиля

Инцидент произошел вечером 21 мая. Возле Еврейского музея в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля

Место происшествия (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Мировые лидеры и дипломаты отреагировали на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Инцидент произошел 22 мая возле Еврейского музея.

Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал сообщение на платформе X, в котором решительно осудил убийство.

"Это был дерзкий акт трусливого, антисемитского насилия. Не сомневайтесь: мы найдем виновных и привлечем их к ответственности", – добавил он.

Украинское Министерство иностранных дел заявило, что шокировано этой новостью: "Наши мнения с семьями погибших".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что такому насилию нет оправдания.

"Антисемитизму и ненависти нет места в наших обществах. Наши мысли и молитвы с семьями погибших и народом Израиля", – добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал: "Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне погибли в результате антисемитского нападения у Еврейского музея. Мои мысли с семьями и близкими жертвами".

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Один подозреваемый находится под стражей.

Подозреваемый во время задержания восклицал: "Свободная, свободная Палестина!"

Президент США Трамп осудил нападение, отметив, что "убийства в Вашингтоне основаны, очевидно, на антисемитизме".