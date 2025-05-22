Украинский МИД, Рубио и Макрон отреагировали на убийство сотрудников посольства Израиля
Мировые лидеры и дипломаты отреагировали на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Инцидент произошел 22 мая возле Еврейского музея.
Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал сообщение на платформе X, в котором решительно осудил убийство.
"Это был дерзкий акт трусливого, антисемитского насилия. Не сомневайтесь: мы найдем виновных и привлечем их к ответственности", – добавил он.
Украинское Министерство иностранных дел заявило, что шокировано этой новостью: "Наши мнения с семьями погибших".
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что такому насилию нет оправдания.
"Антисемитизму и ненависти нет места в наших обществах. Наши мысли и молитвы с семьями погибших и народом Израиля", – добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон написал: "Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне погибли в результате антисемитского нападения у Еврейского музея. Мои мысли с семьями и близкими жертвами".
- Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Один подозреваемый находится под стражей.
- Подозреваемый во время задержания восклицал: "Свободная, свободная Палестина!"
- Президент США Трамп осудил нападение, отметив, что "убийства в Вашингтоне основаны, очевидно, на антисемитизме".