Израиль обвинил чиновников Европы в "антисемитском подстрекательстве" после стрельбы в США

По словам главы МИД страны, прослеживается связь между антиизраильскими высказываниями и подобными убийствами

Гидеон Саар (Фото: x.com/Gideonsaar2)

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил европейских чиновников в "ядовитом антисемитском подстрекательстве", что и стало якобы причиной убийства двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Об этом он заявил пресс-конференции в Иерусалиме, передает Reuters.

"Существует прямая связь между антисемитским и антиизраильским подстрекательством и этим убийством. Такое подстрекательство также осуществляется лидерами и должностными лицами многих стран и организаций, особенно из Европы", – сказал он.

Израильский министр не назвал ни одного имени или должности, но заявил, что именно "атмосфера враждебности" и "токсичное антисемитское подстрекательство" против Израиля по всему миру, по его мнению, стали причиной расстрела сотрудников посольства Ярона Лищинского и Сары Линн Милгрим 21 мая.

Саар отметил, что "глобальная атмосфера" против Израиля резко ухудшилась после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Эти клеветнические заявления о геноциде, преступлениях против человечности и убийствах младенцев прокладывают путь именно таким убийствам", – резюмировал глава израильского МИД.