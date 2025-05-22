Израиль обвинил чиновников Европы в "антисемитском подстрекательстве" после стрельбы в США
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил европейских чиновников в "ядовитом антисемитском подстрекательстве", что и стало якобы причиной убийства двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Об этом он заявил пресс-конференции в Иерусалиме, передает Reuters.
"Существует прямая связь между антисемитским и антиизраильским подстрекательством и этим убийством. Такое подстрекательство также осуществляется лидерами и должностными лицами многих стран и организаций, особенно из Европы", – сказал он.
Израильский министр не назвал ни одного имени или должности, но заявил, что именно "атмосфера враждебности" и "токсичное антисемитское подстрекательство" против Израиля по всему миру, по его мнению, стали причиной расстрела сотрудников посольства Ярона Лищинского и Сары Линн Милгрим 21 мая.
Саар отметил, что "глобальная атмосфера" против Израиля резко ухудшилась после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
"Эти клеветнические заявления о геноциде, преступлениях против человечности и убийствах младенцев прокладывают путь именно таким убийствам", – резюмировал глава израильского МИД.
- 22 мая министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Один подозреваемый находится под стражей.
- Подозреваемый во время задержания восклицал: "Свободная, свободная Палестина!"
- Президент США Трамп осудил нападение, отметив, что "убийства в Вашингтоне основаны, очевидно, на антисемитизме".
- Украинский МИД, Рубио и Макрон отреагировали на убийство сотрудников посольства Израиля и выразили соболезнования семьям погибших.