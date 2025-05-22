Нетаньяху о призывах трех лидеров ЕС остановить войну против Газы: Вы не на той стороне

По словам израильского премьера, палестинцы якобы хотят не просто свое государство, а уничтожить еврейский народ

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ряд европейских лидеров находится "не на той стороне", после того, как они раскритиковали подход страны к урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в соцсети.

Израильский премьер раскритиковал лидеров Великобритании, Франции и Канады на фоне убийства сотрудников израильского посольства в Вашингтоне 21 мая. По его словам, Ярон Лищинский и Сара Линн Милгрим не были случайными жертвами, стрелок "хотел убивать евреев", а при задержании скандировал "свобода Палестине".

"Это точно такой же лозунг, какой мы слышали 7 октября. В тот день тысячи террористов ворвались в Израиль из Газы. Они обезглавили мужчин. Они насиловали женщин. Они сжигали младенцев заживо. Они убили 1200 невинных людей и взяли 251 невинного человека в заложники в тюрьмах Газы", – сказал Нетаньяху.

По его словам, во время своего визита тогда еще канцлер Германии Олаф Шольц сравнил боевиков ХАМАС с нацистами. Нетаньяху считает, что лозунг "свободная Палестина" – это современная версия "Хайль Гитлер".

"Они не хотят палестинского государства. Они хотят уничтожить еврейское государство и еврейский народ, который живет на земле Израиля уже 3500 лет. Я никогда не мог понять, как эта простая истина ускользает от внимания лидеров Франции, Британии, Канады и других. Теперь они предлагают создать палестинское государство и наградить этих убийц высшей наградой", – заявил премьер.

По словам Нетаньяху, ХАМАС поблагодарил президента Эмманюэля Макрона и премьеров Марка Карни и Кира Стармера за то, что они потребовали от Израиля немедленно прекратить войну в секторе Газа. Требованиями, в которых "полно угроз санкций", эти лидеры якобы показали, что хотят, чтобы "ХАМАС остался у власти".

"Я говорю президенту Макрону, премьер-министру Карни и премьер-министру Стармеру: когда массовые убийцы, насильники, детоубийцы и похитители говорят вам "спасибо", вы находитесь не на той стороне правосудия, человечества и истории", – сказал Нетаньяху.

Вместе с тем он отметил, что у Израиля есть друзья, в особенности США. Он поблагодарил президента Дональда Трампа за "решительную позицию в отношении Израиля и еврейского народа".