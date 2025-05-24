США послабили санкції проти Сирії після обіцянки Трампа

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє операції за участю тимчасового уряду, Центрального банку та державних підприємств

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

У п'ятницю, 23 травня, адміністрація президента США Дональда Трампа видала розпорядження, які фактично скасовують санкції проти Сирії, після того, як американський лідер пообіцяв зняти обмеження, щоб допомогти країні відновитися після громадянської війни. Про це повідомило агентство Reuters.

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє операції за участю тимчасового сирійського уряду на чолі з президентом Ахмедом аль-Шараа, а також Центрального банку країни та державних підприємств.

Генеральна ліцензія, відома як GL25, дозволить нові інвестиції та діяльність приватного сектору, йдеться у заяві американського Мінфіну.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо надав 180-денне звільнення від санкцій, запроваджених законом Caesar Act. Це дозволяє підтримувати постачання електроенергії, води та гуманітарної допомоги, не порушуючи санкційного режиму.

"Сьогоднішні дії є першим кроком у реалізації бачення президента щодо нових відносин між Сирією та Сполученими Штатами", – сказав Рубіо.

Сирія вранці в суботу, 24 травня, привітала скасування санкцій, яке Міністерство закордонних справ країни назвало "позитивним кроком у правильному напрямку для полегшення гуманітарних та економічних страждань".

13 травня 2025 року Трамп заявив, що планує зняти санкції з Сирії після падіння режиму Асада.

20 травня Каллас повідомила, що Євросоюз ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії.