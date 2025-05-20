Євросоюз вирішив зняти санкції з Сирії – Каллас
Євросоюз ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.
"Сьогодні ми ухвалили рішення про скасування наших економічних санкцій проти Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію", – зазначила вона.
За словами Каллас, ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років і продовжуватиме це робити.
13 травня про плани зняти санкції з Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада заявив президент США Дональд Трамп. Натомість новий лідер країни може запропонувати президенту США угоду про надра, повідомили The Times та Reuters.
- 24 лютого Євросоюз оголосив про скасування низки економічних санкцій проти Сирії.
- 16 травня Reuters повідомляло, що Сирія планує друкувати гроші в Німеччині та ОАЕ замість Росії вперше за десятки років.