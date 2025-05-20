Євросоюз вирішив зняти санкції з Сирії – Каллас

Вона зазначила, що країна отримувала підтримку від ЄС та продовжить її отримувати

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Євросоюз ухвалив рішення зняти економічні санкції з Сирії. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про скасування наших економічних санкцій проти Сирії. Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію", – зазначила вона.

За словами Каллас, ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років і продовжуватиме це робити.

13 травня про плани зняти санкції з Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада заявив президент США Дональд Трамп. Натомість новий лідер країни може запропонувати президенту США угоду про надра, повідомили The Times та Reuters.