Евросоюз решил снять санкции с Сирии – Каллас
Евросоюз принял решение снять экономические санкции с Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Сегодня мы приняли решение об отмене наших экономических санкций против Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", – отметила она.
По словам Каллас, ЕС всегда поддерживал сирийцев за последние 14 лет и будет продолжать это делать.
13 мая о планах снять санкции с Сирии после падения режима диктатора Башара Асада заявил президент США Дональд Трамп. Взамен на это новый лидер страны может предложить президенту США соглашение о недрах, сообщили The Times и Reuters.
- 24 февраля Евросоюз объявил об отмене ряда экономических санкций против Сирии.
- 16 мая Reuters сообщало, что Сирия планирует печатать деньги в Германии и ОАЭ вместо России впервые за десятки лет.