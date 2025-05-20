Евросоюз решил снять санкции с Сирии – Каллас

Она отметила, что страна получала поддержку от ЕС и продолжит ее получать

Кайя Каллас (Фото: ЭРА)

Евросоюз принял решение снять экономические санкции с Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Сегодня мы приняли решение об отмене наших экономических санкций против Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", – отметила она.

По словам Каллас, ЕС всегда поддерживал сирийцев за последние 14 лет и будет продолжать это делать.

13 мая о планах снять санкции с Сирии после падения режима диктатора Башара Асада заявил президент США Дональд Трамп. Взамен на это новый лидер страны может предложить президенту США соглашение о недрах, сообщили The Times и Reuters.