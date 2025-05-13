Лидер Сирии может предложить Трампу сделку о недрах за снятие санкций – The Times, Reuters

Ахмед аль-Шараа (Фото: EPA)

Сирийский лидер Ахмед аль-Шараа может предложить Вашингтону предоставить доступ американским компаниям к нефтяным и газовым месторождениям страны, "вдохновившись" недавним соглашением между Украиной и США по ископаемым. Об этом сообщает The Times и Reuters со ссылкой на знакомых с вопросом собеседников.

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Аль-Шараа, возглавивший Сирию в январе и имеющее прошлое, связанное с группировкой "Аль-Каида", стремится добиться отмены американских санкций, введенных еще при Башаре Асаде.

Сирийская сторона предлагает допустить американские компании к разработке природных ресурсов по образцу украинской модели, а также рассматривает возможность строительства небоскреба Trump Tower в центре Дамаска.

"Если посмотреть, как было структурировано соглашение с Украиной о минеральных ресурсах, это может стать шаблоном для Сирии", – сказал собеседник The Times.

Шариат может предложить начать переговоры по присоединению к Авраамским соглашениям – пакету соглашений по нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, которые уже подписали ОАЭ и Бахрейн, сообщили собеседники в службах безопасности The Times.

"Мы можем отменить санкции в отношении Сирии, потому что хотим дать им новый старт. Многие меня об этом спрашивают, ведь с такими санкциями у них действительно нет шансов начать", – заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Саудовскую Аравию.

The Times сообщили о попытках обеспечить встречу между Шараа, которого США до сих пор считают террористом, и Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию на этой неделе, но Белый дом 12 мая заявил, что никакой встречи не состоится.

Трамп может встретиться с группой региональных лидеров, включая Махмуда Аббаса, главу Палестинской национальной администрации, и президента Ливана Ауна.

Собеседник Reuters сообщил, что встреча высокого уровня между Сирией и США должна состояться в регионе в течение недели визита Трампа, но это не будет встреча между Трампом и Шараа.

По данным сирийского президентства, 11 апреля Шараа разговаривал с фактическим правителем Саудовской Аравии, кронпринцем Мухаммедом бин Салманом.

Человек, близкий к Шараа, впоследствии заявил Reuters, что встреча Трампа и Шараа в Саудовской Аравии остается возможной, но не подтвердил, получил ли Шараа приглашение.

"Состоится ли встреча, будет известно только в последнюю минуту", – сказал собеседник.

На прошлой неделе Ахмед аль-Шараа встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поддержал идею постепенного снятия санкций ЕС в случае проведения реформ.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.

Асад бежал в Россию. Уже в Москве бывший диктатор Сирии сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждал, что не планировал покидать страну, и подтвердил, что в конце концов бежал он на российском самолете.

23 марта 2025 года новые власти Сирии направили в Кремль запрос об экстрадиции Асада.