Новые власти Сирии просят Кремль выдать им Башара Асада для суда – Al Arabiya

Владимир Путин и Башар Асад (Фото: ЕРА)

Новые сирийские власти направили в Кремль запрос об экстрадиции свергнутого диктатора Башара Асада, бежавшего в Москву и получившего там убежище. Его хотят судить за преступления против собственного народа, пишет Al Arabiya со ссылкой на осведомленных собеседников.

По информации источников издания, в Москву поступил официальный запрос от имени временного президента Сирии, главы группировки "Хайят Тахрир аль-Шам" Ахмеда аль-Шараа.

Собеседники также отметили, что во время январского визита российской делегации в Дамаск сирийская сторона подняла вопрос о возможности передачи Асада Москвой для дальнейшего судебного разбирательства в Сирии.

Однако после трехчасовых переговоров российская сторона остановилась на том, что вопрос выдачи Асада "не является непреодолимым препятствием возобновлению отношений" двух стран.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что новый лидер Сирии также обратился к России с просьбой вернуть финансовые средства, которые Асад разместил в Москве. В то же время представители российской делегации на переговорах с аль-Шараа заверили, что у семьи Асадов якобы нет никаких финансовых активов в России.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.

Асад сбежал в Россию. Уже в Москве бывший диктатор Сирии сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждал, что не планировал покидать страну, и подтвердил, что в конце концов бежал он на российском самолете.