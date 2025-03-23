Нова влада Сирії просить Кремль видати їм Башара Асада для суду – Al Arabiya

Володимир Путін і Башар Асад (Фото: ЕРА)

Нова сирійська влада надіслала до Кремля запит про екстрадицію поваленого диктатора Башара Асада, який утік до Москви й отримав там притулок. Його хочуть судити за злочини проти власного народу, пише Al Arabiya з посиланням на обізнаних співрозмовників.

За інформацією джерел видання, до Москви надійшов офіційний запит від імені тимчасового президента Сирії, очільника угрупування "Хайят Тахрір аль-Шам" Ахмеда аль-Шараа.

Співрозмовники також зазначили, що під час січневого візиту російської делегації до Дамаска сирійська сторона порушила питання щодо можливості Москви передати Асада для подальшого судового розгляду в Сирії.

Однак після тригодинних переговорів російська сторона зупинилася на тому, що питання видачі Асада "не є непереборною перешкодою відновлення відносин" двох країн.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомляло, що новий лідер Сирії також звернувся до Росії з проханням повернути кошти, які Асад розмістив у Москві. Водночас представники російської делегації на переговорах з аль-Шараа запевнили, що родина Асадів нібито не має жодних фінансових активів у Росії.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.

Асад утік до Росії. Вже у Москві колишній диктатор Сирії зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджував, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку.