Лідер Сирії може запропонувати Трампу угоду про надра за послаблення санкцій – The Times, Reuters

Ахмед аль-Шараа (Фото: EPA)

Сирійський лідер Ахмед аль-Шараа може запропонувати Вашингтону надати доступ американським компаніям до нафтових та газових родовищ країни, "надихнувшись" нещодавньою угодою між Україною та США щодо копалин. Про це повідомляє The Times і Reuters із посиланням на обізнаних із питанням співрозмовників.

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Аль-Шараа, який очолив Сирію в січні й має минуле, пов’язане з угрупованням "Аль-Каїда", прагне домогтися скасування американських санкцій, запроваджених ще за часів Башара Асада.

Сирійська сторона пропонує допустити американські компанії до розробки природних ресурсів за зразком "української моделі", а також розглядає можливість будівництва хмарочоса Trump Tower у центрі Дамаска.

"Якщо подивитися, як була структурована угода з Україною щодо мінеральних ресурсів, це може стати шаблоном для Сирії", – сказав співрозмовник The Times.

Шаріат може запропонувати розпочати переговори щодо приєднання до Авраамських угод – пакету угод щодо нормалізації відносин між арабськими країнами та Ізраїлем, які вже підписали ОАЕ та Бахрейн, повідомили співрозмовники в службах безпеки видання The Times.

"Ми можемо скасувати санкції щодо Сирії, бо хочемо дати їм новий старт. Багато хто мене про це питає, адже з такими санкціями в них справді немає шансів розпочати", – заявив президент США Дональд Трамп перед вильотом до Саудівської Аравії.

Виданню The Times повідомили про спроби забезпечити зустріч між Шараа, якого США досі вважають терористом, і Трампом під час його візиту до Саудівської Аравії цього тижня, але Білий дім 12 травня заявив, що жодної зустрічі не відбудеться.

Трамп може зустрітися з групою регіональних лідерів, включно з Махмудом Аббасом, главою Палестинської національної адміністрації, та президентом Лівану Ауною.

Натомість співрозмовник Reuters повідомив, що зустріч високого рівня між Сирією та США має відбутися в регіоні протягом тижня візиту Трампа, але це не буде зустріч між Трампом та Шараа.

За даними сирійського президентства, 11 квітня Шараа розмовляв із фактичним правителем Саудівської Аравії, кронпринцем Мухаммедом бін Салманом.

Людина, близька до Шараа, згодом заявила Reuters, що зустріч Трампа і Шараа в Саудівській Аравії залишається можливою, але не підтвердила, чи отримав Шараа запрошення.

"Чи відбудеться зустріч, буде відомо лише в останню хвилину", – сказав співрозмовник.

Минулого тижня Ахмед аль-Шараа зустрівся у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, який підтримав ідею поступового зняття санкцій ЄС у разі проведення реформ.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.

Асад утік до Росії. Вже у Москві колишній диктатор Сирії зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджував, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку.

23 березня 2025 року нова влада Сирії надіслала до Кремля запит про екстрадицію Асада.