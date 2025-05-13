Трамп заявил о планах снять санкции с Сирии

В настоящее время американский президент находится с визитом в Саудовской Аравии

Дональд Трамп в Саудовской Аравии (Фото: Ali Haider/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что планирует снять санкции с Сирии после падения режима диктатора Башара Асада. С соответствующим заявлением он выступил на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, передает телеканал CNN.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Американский президент сказал, что он принял соответствующее решение после обсуждения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а также турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп подчеркнул, что его администрация уже сделала первые шаги к возобновлению нормальных отношений между США и Сирией впервые за более чем 10 лет. Он добавил, что государственный секретарь Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Сирии в Турции "позже на этой неделе".

"Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Санкции были жестокими и разрушительными, и все-таки в то время они выполняли важную, действительно важную функцию. Но теперь их время закончиться. Удачи, Сирия! Покажи нам что-то особенное", – заявил американский президент.

Он выразил надежду, что новое правительство сможет стабилизировать страну и сохранить мир.

24 февраля 2025 года Евросоюз объявил об отмене ряда экономических санкций против Сирии.

13 мая сообщалось, что Сирия может предложить Вашингтону предоставить доступ американским компаниям к нефтяным и газовым месторождениям страны, "вдохновившись" недавним соглашением между Украиной и США по ископаемым.