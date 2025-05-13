Трамп заявив про плани зняти санкції з Сирії

Дональд Трамп у Саудівській Аравії (Фото: Ali Haider/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що планує зняти санкції з Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада. З відповідною заявою він виступив на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії, передає телеканал CNN.

Американський президент сказав, що він ухвалив відповідне рішення після обговорення з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, а також турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Трамп наголосив, що його адміністрація вже зробила перші кроки до відновлення нормальних відносин між США та Сирією вперше за понад 10 років. Він додав, що державний секретар Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Сирії в Туреччині "пізніше цього тижня".

"Я віддам наказ про припинення санкцій проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич. Санкції були жорстокими та руйнівними, і все-таки на той час вони виконували важливу, справді важливу функцію. Але тепер їхній час закінчитися. Удачі, Сиріє! Покажи нам щось особливе", – заявив американський президент.

Він висловив сподівання, що новий уряд зможе стабілізувати країну та зберегти мир.

24 лютого 2025 року Євросоюз оголосив про скасування низки економічних санкцій проти Сирії.

13 травня повідомлялося, що Сирія може запропонувати Вашингтону надати доступ американським компаніям до нафтових та газових родовищ країни, "надихнувшись" нещодавньою угодою між Україною та США щодо копалин.