Reuters: Сирія планує друкувати гроші в Німеччині та ОАЕ замість Росії
Сирія планує розпочати друкувати нову валюту в Об'єднаних Арабських Еміратах і Німеччині замість Росії. Про це Reuters повідомили троє неназваних обізнаних співрозмовників.
Зазначається, що це демонструє "швидке покращення" відносин з арабськими країнами Перської затоки та західними державами після заяв США про послаблення санкцій.
Два сирійські співрозмовники з фінансової сфери повідомили, що сирійська влада веде переговори про угоду з друкування валюти з компанією Oumolat, що базується в ОАЕ. А сирійський та європейський чиновники повідомили, що у Німеччині дві компанії виявили інтерес до цього питання: державна фірма Bundesdruckerei та приватна компанія Giesecke+Devrient.
Офіційного підтвердження від жодної сторони щодо цього немає.
Нова влада Сирії після повалення режиму Башара Асада, у 2025 році почала вивчати можливість друкування валюти в Німеччині й ОАЕ. Росія, яка була одним із ключових прихильників Асада, друкувала сирійську валюту протягом більш ніж десятиліття після того, як Євросоюз запровадив санкції та контракт із європейською фірмою було розірвано.
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