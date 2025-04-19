США хочуть скоротити чисельність військ у Сирії до менше ніж 1000 осіб – Пентагон

У Пентагоні підкреслили, що війська США, як і раніше, залишаються готовими для ударів по ІДІЛ у регіоні

Війська США в Сирії (Ілюстративне фото: EPA/GAILAN HAJI)

США планують у найближчі "тижні та місяці" зміцнити свою присутність у Сирії. Це дозволить скоротити чисельність військ у країні вдвічі, заявив 18 квітня головний представник Пентагону Шон Парнелл.

"Цей продуманий і заснований на умовах процес дозволить скоротити присутність США в Сирії до 1000 військовослужбовців у найближчі місяці", – сказав він.

Парнелл зазначив, що за останні 10 років Глобальна коаліція з розгрому ІДІЛ досягла "значних успіхів", які призвели, зокрема, до "територіального розгрому ІДІЛ (Ісламської держави) у 2019 році". А за останні роки було завдано десятки авіаударів армією США, які змогли ще більше послабити можливості ІДІЛ.

За словами представника Пентагону, попри скорочення військового контингенту, Центральне командування США, як і раніше, готове і далі завдавати ударів по залишках ІДІЛ у Сирії. Також буде продовжено співпрацю з партнерами по коаліції, щоб не зупиняти тиск на ІДІЛ.

На цей момент у Сирії налічується близько 2000 військових США. Вони розміщені на кількох базах, переважно на північному сході. Разом із місцевими силами вони працюють над тим, щоб запобігти відродженню Ісламської держави та не допустити захоплення Сирії.