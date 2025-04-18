NYT пише, що США почали виводити війська з Сирії. Росія каже, що її армія залишається

Сполучені Штати закривають три з восьми баз в Сирії, а Росія каже, що веде переговори з новою владою країни

Американські військові (Фото: Luis Torres/EPA)

США почали виведення військ з Сирії, водночас постійний представник Росії в ООН Василь Небензя стверджує, що війська РФ залишаються на позиціях. Про виведення американських військ повідомляє The New York Times, посилаючись на неназваних американських чиновників.

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За даними NYT, Сполучені Штати виводять сотні військових з північно-східної Сирії, де становить серйозну небезпеку Ісламська держава. Співрозмовники журналістів розповіли, що військові закривають три з восьми баз, скорочуючи кількість військовослужбовців з 2000 до приблизно 1400.

Кількість військових США було збільшено приблизно удвічі, до 2000 бійців, наприкінці 2024 року. Вони мали допомогти протистояти дедалі більшій загрозі з боку Ісламської держави та підтримуваних Іраном бойовиків, які атакували американські бази.

Дві з трьох баз, які закриють, – це Mission Support Site Green Village та MSS Euphrates. За даними чиновників, через 60 днів американські командири оцінять, чи варто додатково виводити війська, вони рекомендували залишити в Сирії щонайменше 500 військовослужбовців США.

Виведення військ базується на, як повідомили чиновники, рекомендаціях наземних командирів закрити та об'єднати бази, вони були схвалені Пентагоном та його Центральним командуванням.

Двоє високопоставлених чиновників США кажуть, що у скороченій кількості американські війська, серед яких звичайні солдати й спецпризначенці, і далі допомагатимуть курдським Сирійським демократичним силам (SDF) у боротьбі з тероризмом та роботі кількох таборів для ув’язнених.

Президент США Дональд Трамп висловив "глибокий скептицизм" щодо перебування будь-яких американських військ в країні, пише NYT.

Як передає російський пропагандистський ресурс РИА Новости, Небензя заявив, що війська РФ залишаються на позиціях, а між Москвою і Дамаском нібито ведуться переговори.

Прикладами останнього він навів візит до Сирії спецпосланника та переговори президента перехідного періоду Ахмеда аш-Шараа з російським диктатором Володимиром Путіним.

17 квітня Washington Post повідомила, що Трамп задумався над зменшенням чисельності військ США в Сирії.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили диктатора Асада в західній частині сирійської провінції Алеппо. Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

16 грудня Асад з Москви зробив першу заяву після втечі. Він стверджував, що не планував залишати Сирію й підтвердив, що тікав на російському літаку.

10 квітня Reuters написало, що Туреччина та Ізраїль почали переговори, щоб уникнути зіткнень у Сирії.