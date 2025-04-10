Reuters: Туреччина та Ізраїль почали переговори, щоб уникнути зіткнень у Сирії

Вони ознаменували початок спроб створити канал, щоб уникнути потенційних зіткнень або непорозумінь щодо військових операцій

Сирія (Ілюстративне фото: Mohammed Al-Rifai/EPA)

Турецькі й ізраїльські офіційні особи почали переговори в середу, 9 квітня, спрямовані на запобігання небажаним інцидентам у Сирії, де діють військові двох держав. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на співрозмовників серед офіційних осіб Туреччини.

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Вони розповіли, що технічні переговори в Азербайджані ознаменували початок спроб створити канал, щоб уникнути потенційних зіткнень або непорозумінь під час військових операцій у регіоні.

"Зусилля для створення цього механізму будуть продовжені", — сказав один зі співрозмовників, не надавши додаткових подробиць про масштаби або часові межі переговорів.

Ця ініціатива з’явилася через тиждень після того, як Ізраїль посилив авіаудари по Сирії, назвавши це попередженням новоствореному уряду в Дамаску. Він також звинуватив Туреччину в спробі перетворити Сирію на турецький протекторат.

Минулого тижня Reuters повідомило, що турецькі військові проінспектували щонайменше три авіабази в Сирії, де вони могли б розгорнути сили в межах запланованого договору про спільну оборону з Дамаском – до того, як Ізраїль завдав авіаударів.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що технічні переговори тривають, наголосивши, що такі механізми необхідні для запобігання непорозумінь між силами двох регіональних держав.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Повстанців у Сирії підтримувала Туреччина.

8 грудня повідомлялось, що сирійські повстанці захопили Дамаск і заявили про завершення періоду правління Асадів.

Того самого дня Ізраїль розгорнув свої підрозділи у буферній зоні та в кількох "інших місцях" на кордоні із Сирією.

8 січня 2025 року Фідан заявив, що Туреччина може розпочати воєнну операцію в Сирії проти курдських збройних формувань.