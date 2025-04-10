Reuters: Турция и Израиль начали переговоры во избежание столкновений в Сирии

Они ознаменовали начало попыток создать канал, чтобы избежать потенциальных столкновений или недоразумений по военным операциям

Сирия (Иллюстративное фото: Mohammed Al-Rifai/EPA)

Турецкие и израильские официальные лица начали в среду, 9 апреля, переговоры, направленные на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии, где действуют военные двух государств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседников среди официальных лиц Турции.

Они рассказали, что технические переговоры в Азербайджане ознаменовали начало попыток создать канал для избежания потенциальных столкновений или недоразумений по военным операциям в регионе.

"Усилия для создания этого механизма будут продолжены", — сказал один из собеседников, не предоставив дополнительных подробностей по масштабам или временным рамкам переговоров.

Эта инициатива появилась через неделю после того, как Израиль усилил авиаудары по Сирии, назвав это предупреждением недавно созданному правительству в Дамаске. Он также обвинил Турцию в попытке превратить Сирию в турецкий протекторат.

На прошлой неделе Reuters сообщило, что турецкие военные проинспектировали по меньшей мере три авиабазы в Сирии, где они могли бы развернуть силы в рамках планируемого договора о совместной обороне с Дамаском – до того, как Израиль нанес авиаудары.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что технические переговоры продолжаются, подчеркнув, что такие механизмы необходимы для предотвращения разногласий между силами двух региональных государств.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Повстанцев в Сирии поддерживала Турция.

8 декабря сообщалось, что сирийские повстанцы захватили Дамаск и заявили о завершении периода правления Асадов.

В тот же день Израиль развернул свои подразделения в буферной зоне и в нескольких других местах на границе с Сирией.

8 января 2025 года Фидан заявил, что Турция может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований.