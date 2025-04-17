WP: Трамп задумався над зменшенням чисельності військ США в Сирії

Однак повне згортання американських військ у Сирії наразі не розглядається

Солдати США (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обмірковує скорочення американських військ у Сирії на тлі зміни влади в державі. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Поки Трамп розмірковує про виведення частини американського контингенту із Сирії й зупиняє деякі програми гуманітарної допомоги Дамаску, у нього виникає все більше розбіжностей із союзниками в Європі та на Близькому Сході, які виступили на підтримку нового сирійського уряду.

У матеріалі йдеться, що вплив Ірану та Росії на Сирію послабився після повалення диктатора країни Башара Асада. Більшість союзників США, крім Ізраїлю, побачили в цьому можливість здобути перемогу в неспокійному та небезпечному регіоні. Але адміністрація Трампа, яка все ще зберігає санкції епохи Асада проти Дамаска, вичікує.

Минулого місяця на міжнародній зустрічі в Брюсселі представник адміністрації Трампа середнього рівня передав новому міністру закордонних справ Сирії список із восьми кроків "для зміцнення довіри", які його уряд мав би зробити, щоб розглянути питання про часткове послаблення санкцій.

Список, із копією якого ознайомилася WP, включає дозвіл уряду США проводити антитерористичні операції на сирійській території проти будь-кого, кого Вашингтон вважає загрозою національній безпеці.

Також у документі йдеться, що Сирія має "видати офіційну публічну декларацію про заборону всіх палестинських збройних формувань і політичної діяльності" на території Сирії та депортувати членів таких груп, щоб "заспокоїти побоювання Ізраїлю".

Навіть попри те, що адміністрація розглядає можливість усунення значної частини присутності США в Сирії, у списку також міститься вимога, щоб Дамаск випустив офіційну заяву про підтримку операції "Непохитна рішучість" – місії приблизно 2000 американських військових, які там базуються, виступаючи проти "Ісламської держави".

Хоча повне згортання американських військ у Сирії наразі не розглядається, триває військове планування, спрямоване на "скорочення" та "консолідацію" присутності США, заявив 16 квітня посадовець із питань оборони.

Але офіційний представник США, який зосереджується на цьому регіоні, сказав, що очікується, що адміністрація скоротить кількість військ "до мінімуму".

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.

Асад утік до Росії. Вже у Москві колишній диктатор Сирії зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджував, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку.

23 березня 2025 року нова влада Сирії надіслала до Кремля запит про екстрадицію Асада.