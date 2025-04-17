WP: Трамп задумался над уменьшением численности войск США в Сирии

Однако полное сворачивание американских войск в Сирии пока не рассматривается

Солдаты США (Фото: Jeon Heon-Kyun/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает сокращение американских войск в Сирии на фоне смены власти в государстве. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Пока Трамп размышляет о выводе части американского контингента из Сирии и останавливает некоторые программы гуманитарной помощи Дамаску, у него возникает все больше разногласий с союзниками в Европе и на Ближнем Востоке, которые выступили в поддержку нового сирийского правительства.

В материале говорится, что влияние Ирана и России на Сирию ослабло после свержения диктатора страны Башара Асада. Большинство союзников США, кроме Израиля, увидели в этом возможность одержать победу в неспокойном и опасном регионе. Но администрация Трампа, все еще сохраняющая санкции эпохи Асада против Дамаска, выжидает.

В прошлом месяце на международной встрече в Брюсселе представитель администрации Трампа среднего уровня передал новому министру иностранных дел Сирии список из восьми шагов "для укрепления доверия", которые его правительство должно было бы сделать, чтобы рассмотреть вопрос о частичном ослаблении санкций.

Список, с копией которого ознакомилась WP, включает разрешение правительства США проводить антитеррористические операции на сирийской территории против любого, кого Вашингтон считает угрозой национальной безопасности.

Также в документе говорится, что Сирия должна "выдать официальную публичную декларацию о запрете всех палестинских вооруженных формирований и политической деятельности" на территории Сирии и депортировать членов таких групп, чтобы "успокоить опасения Израиля".

Даже несмотря на то, что администрация рассматривает возможность устранения значительной части присутствия США в Сирии, в списке также содержится требование, чтобы Дамаск выпустил официальное заявление о поддержке операции "Непреклонная решимость" – миссии примерно 2000 базирующихся там американских военных, выступающих против "Исламского государства".

Хотя полное сворачивание американских войск в Сирии пока не рассматривается, продолжается военное планирование, направленное на "сокращение" и "консолидацию" присутствия США, заявил 16 апреля чиновник по вопросам обороны.

Но официальный представитель США, который сосредотачивается на этом регионе, сказал, что ожидается, что администрация сократит количество войск "до минимума".

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.

Асад бежал в Россию. Уже в Москве бывший диктатор Сирии сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждал, что не планировал покидать страну, и подтвердил, что в конце концов бежал на российском самолете.

23 марта 2025 года новые власти Сирии направили в Кремль запрос об экстрадиции Асада.