WP: Трамп задумался над уменьшением численности войск США в Сирии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает сокращение американских войск в Сирии на фоне смены власти в государстве. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Пока Трамп размышляет о выводе части американского контингента из Сирии и останавливает некоторые программы гуманитарной помощи Дамаску, у него возникает все больше разногласий с союзниками в Европе и на Ближнем Востоке, которые выступили в поддержку нового сирийского правительства.
В материале говорится, что влияние Ирана и России на Сирию ослабло после свержения диктатора страны Башара Асада. Большинство союзников США, кроме Израиля, увидели в этом возможность одержать победу в неспокойном и опасном регионе. Но администрация Трампа, все еще сохраняющая санкции эпохи Асада против Дамаска, выжидает.
В прошлом месяце на международной встрече в Брюсселе представитель администрации Трампа среднего уровня передал новому министру иностранных дел Сирии список из восьми шагов "для укрепления доверия", которые его правительство должно было бы сделать, чтобы рассмотреть вопрос о частичном ослаблении санкций.
Список, с копией которого ознакомилась WP, включает разрешение правительства США проводить антитеррористические операции на сирийской территории против любого, кого Вашингтон считает угрозой национальной безопасности.
Также в документе говорится, что Сирия должна "выдать официальную публичную декларацию о запрете всех палестинских вооруженных формирований и политической деятельности" на территории Сирии и депортировать членов таких групп, чтобы "успокоить опасения Израиля".
Даже несмотря на то, что администрация рассматривает возможность устранения значительной части присутствия США в Сирии, в списке также содержится требование, чтобы Дамаск выпустил официальное заявление о поддержке операции "Непреклонная решимость" – миссии примерно 2000 базирующихся там американских военных, выступающих против "Исламского государства".
Хотя полное сворачивание американских войск в Сирии пока не рассматривается, продолжается военное планирование, направленное на "сокращение" и "консолидацию" присутствия США, заявил 16 апреля чиновник по вопросам обороны.
Но официальный представитель США, который сосредотачивается на этом регионе, сказал, что ожидается, что администрация сократит количество войск "до минимума".
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- Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.
- Асад бежал в Россию. Уже в Москве бывший диктатор Сирии сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждал, что не планировал покидать страну, и подтвердил, что в конце концов бежал на российском самолете.
- 23 марта 2025 года новые власти Сирии направили в Кремль запрос об экстрадиции Асада.