Соединенные Штаты закрывают три из восьми баз в Сирии, а Россия говорит, что ведет переговоры с новыми властями страны

Американские военные (Фото: Luis Torres/EPA)

США начали вывод войск из Сирии, в то же время постоянный представитель России в ООН Василий Небензя утверждает, что войска РФ остаются на позициях. О выводе американских войск сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

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По данным NYT, Соединенные Штаты выводят сотни военных из северо-восточной Сирии, где представляет серьезную опасность Исламское государство. Собеседники журналистов рассказали, что военные закрывают три из восьми баз, сокращая количество военнослужащих с 2000 до примерно 1400.

Количество военных США было увеличено примерно в два раза, до 2000 бойцов, в конце 2024 года. Они должны были помочь противостоять растущей угрозе со стороны Исламского государства и поддерживаемых Ираном боевиков, которые атаковали американские базы.

Две из трех баз, которые закроют, – это Mission Support Site Green Village и MSS Euphrates. По данным чиновников, через 60 дней американские командиры оценят, следует ли дополнительно выводить войска, они рекомендовали оставить в Сирии по меньшей мере 500 военнослужащих США.

Вывод войск базируется на, как сообщили чиновники, рекомендациях наземных командиров закрыть и объединить базы, они были одобрены Пентагоном и его Центральным командованием.

Два высокопоставленных чиновника США говорят, что в сокращенном количестве американские войска, которые состоят из обычных солдат и спецназовцев, продолжат помогать курдским Сирийским демократическим силам (SDF) в борьбе с терроризмом и работе нескольких лагерей для заключенных.

Президент США Дональд Трамп выразил "глубокий скептицизм" по поводу пребывания любых американских войск в стране, пишет NYT.

Как передает российский пропагандистский ресурс РИА Новости, Небензя заявил, что войска РФ остаются на позициях, а между Москвой и Дамаском якобы ведутся переговоры.

Примерами последнего он привел визит в Сирию спецпосланника и переговоры президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа с российским диктатором Владимиром Путиным.

17 апреля Washington Post сообщила, что Трамп задумался над уменьшением численности войск США в Сирии.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы диктатора Асада в западной части сирийской провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

16 декабря Асад из Москвы сделал первое заявление после бегства. Он утверждал, что не планировал покидать Сирию и подтвердил, что бежал на российском самолете.

10 апреля Reuters написало, что Турция и Израиль начали переговоры во избежание столкновений в Сирии.