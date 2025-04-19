США хотят сократить численность войск в Сирии до менее 1000 человек – Пентагон
США планируют в ближайшие "недели и месяцы" укрепить свое присутствие в Сирии. Это позволит сократить численность войск в стране вдвое, заявил 18 апреля главный представитель Пентагона Шон Парнелл.
"Этот продуманный и основанный на условиях процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее 1000 военнослужащих в ближайшие месяцы", – сказал он.
Парнелл отметил, что за последние 10 лет Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ добилась "значительных успехов", которые привели, в том числе, к "территориальному разгрому ИГИЛ (Исламского государства) в 2019 году". А за последний годы были нанесены десятки авиаударов армией США, которые смогли еще больше ослабить возможности ИГИЛ.
По словам представителя Пентагона, несмотря на сокращение военного контингента, Центральное командование США будет по-прежнему готово продолжать наносить удары по остаткам ИГИЛ в Сирии. Также будет продолжено сотрудничество с партнерами по коалиции, чтобы не останавливать давление на ИГИЛ.
На данный момент в Сирии насчитывается около 2000 военных США. Они размещены на нескольких базах, в основном на северо-востоке. Вместе с местными силами они работают над тем, чтобы предотвратить возрождение Исламского государства и не допустить захвата Сирии.
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