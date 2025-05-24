США ослабили санкции против Сирии после обещания Трампа

Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую операции с участием временного правительства, Центрального банка и госпредприятий

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

В пятницу, 23 мая, администрация президента США Дональда Трампа издала распоряжения, фактически отменяющие санкции против Сирии, после того, как американский лидер пообещал снять ограничения, чтобы помочь стране восстановиться после гражданской войны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую операции с участием временного сирийского правительства во главе с президентом Ахмедом аль-Шараа, а также Центрального банка страны и государственных предприятий.

Генеральная лицензия, известная как GL25, разрешит новые инвестиции и деятельность частного сектора, говорится в заявлении американского Минфина.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио предоставил 180-дневное освобождение от санкций, введенных законом Caesar Act. Это позволяет поддерживать поставки электроэнергии, воды и гуманитарной помощи, не нарушая санкционный режим.

"Сегодняшние действия являются первым шагом в реализации видения президента относительно новых отношений между Сирией и Соединенными Штатами", – сказал Рубио.

Сирия утром в субботу, 24 мая, приветствовала отмену санкций, которую Министерство иностранных дел страны назвало "положительным шагом в правильном направлении для облегчения гуманитарных и экономических страданий".

13 мая 2025 года Трамп заявил, что планирует снять санкции с Сирии после падения режима Асада.

20 мая Каллас сообщила, что Евросоюз принял решение снять экономические санкции с Сирии.