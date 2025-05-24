Трамп поспішив з оголошенням щодо обміну полоненими між Україною та РФ – Politico
Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Коли президент США Дональд Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між Україною та Росією, перший етап цього процесу ще навіть не розпочався. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на анонімного українського чиновника.

"Київ тримав цей процес у суворій таємниці з міркувань безпеки для перших 270 військовослужбовців і 120 цивільних осіб, які незабаром мали обміняти на кордоні з Білоруссю", – розповіло видання.

Як описує видання, 23 травня у Чернігові сотні жінок та дітей "з тривогою чекали на знаки того, що їхні близькі скоро повернуться до них" – а потім "у Вашингтоні прокинувся Трамп".

"Великий обмін полоненими між Росією та Україною щойно завершився. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цією домовленістю. Це може призвести до чогось великого???" – написав американський президент у своїй соцмережі Truth Social.

Насправді ж, пише Politico, перший етап обміну полоненими ще навіть не розпочався, коли очільник США опублікував своє повідомлення.

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За словами неназваного українського посадовця, Трамп хотів бути першим, хто повідомить про обмін.

"На щастя, [поспішний допис Трампа] не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, оскільки з росіянами ніколи не знаєш, [що буде далі]. Наші хлопці були занадто близько до ворога", – розповів співбесідник медіа.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров подякував Трампу за допомогу в обміні, оскільки Київ все ще намагається втримати американського президента у мирному процесі, зазначає Politico.

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