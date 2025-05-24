Трамп поспішив з оголошенням щодо обміну полоненими між Україною та РФ – Politico

Допис Трампа не мав жодного ефекту, але зазвичай Україна не повідомляє про поточні обміни, оскільки невідомо, чого можна очікувати від окупантів, розповіло джерело

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Коли президент США Дональд Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між Україною та Росією, перший етап цього процесу ще навіть не розпочався. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на анонімного українського чиновника.

"Київ тримав цей процес у суворій таємниці з міркувань безпеки для перших 270 військовослужбовців і 120 цивільних осіб, які незабаром мали обміняти на кордоні з Білоруссю", – розповіло видання.

Як описує видання, 23 травня у Чернігові сотні жінок та дітей "з тривогою чекали на знаки того, що їхні близькі скоро повернуться до них" – а потім "у Вашингтоні прокинувся Трамп".

"Великий обмін полоненими між Росією та Україною щойно завершився. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цією домовленістю. Це може призвести до чогось великого???" – написав американський президент у своїй соцмережі Truth Social.

Насправді ж, пише Politico, перший етап обміну полоненими ще навіть не розпочався, коли очільник США опублікував своє повідомлення.

За словами неназваного українського посадовця, Трамп хотів бути першим, хто повідомить про обмін.

"На щастя, [поспішний допис Трампа] не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, оскільки з росіянами ніколи не знаєш, [що буде далі]. Наші хлопці були занадто близько до ворога", – розповів співбесідник медіа.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров подякував Трампу за допомогу в обміні, оскільки Київ все ще намагається втримати американського президента у мирному процесі, зазначає Politico.

Обмін у форматі 1000 на 1000 – це єдина реальна домовленість зі Стамбульських переговорів 16 травня.

23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Обмін триватиме протягом цих вихідних – у суботу й неділю. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів.

24 травня відбувся другий етап масштабного обміну полоненими з Росією – Україні вдалося повернути додому 307 людей.