Україна працює над зустріччю Зеленського з Путіним та сподівається на сприяння Трампа – Сибіга
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна працює над зустріччю президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, висловивши сподівання на сприяння американського президента Дональда Трампа, передає телеканал "Ми – Україна".

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп, і ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа", – сказав він.

Сибіга також зазначив, що Україна чекає від Росії на концепт їхньої пропозиції щодо майбутнього безумовного припинення вогню.

11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Зеленський відповів, що готовий прибути до Туреччини та зустрітися з російським диктатором. До останнього не було зрозуміло, чи буде правитель Кремля присутнім на переговорах. Врешті-решт у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегації – із Зеленським Путін не зустрівся.

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