Україна працює над зустріччю Зеленського з Путіним та сподівається на сприяння Трампа – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна працює над зустріччю президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, висловивши сподівання на сприяння американського президента Дональда Трампа, передає телеканал "Ми – Україна".

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп, і ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа", – сказав він.

Сибіга також зазначив, що Україна чекає від Росії на концепт їхньої пропозиції щодо майбутнього безумовного припинення вогню.

11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Зеленський відповів, що готовий прибути до Туреччини та зустрітися з російським диктатором. До останнього не було зрозуміло, чи буде правитель Кремля присутнім на переговорах. Врешті-решт у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегації – із Зеленським Путін не зустрівся.

Після переговорів команд РФ та України Зеленський укотре наголосив, що Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. За його словами, тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.

Очільник делегації РФ, радник диктатора Володимир Мединський заявив, що Москва загалом задоволена переговорами.

Росія на переговорах у Стамбулі заявила неприпустимі речі та нереалістичні умови, в Україні це підтвердили. 18 травня команду Трампа поінформували про це.