Сибига: Украина работает над встречей Зеленского с Путиным и надеется на содействие Трампа

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина работает над встречей президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, выразив надежду на содействие американского президента Дональда Трампа, передает телеканал "Мы-Украина".

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели бы, чтобы к ней присоединился президент Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", – сказал он.

Сибига также отметил, что Украина ждет от России концепт их предложения о предстоящем безусловном прекращении огня.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Зеленский ответил, что готов прибыть в Турцию и встретиться с российским диктатором. До последнего не было ясно, будет ли правитель Кремля присутствовать на переговорах. В конце концов в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегации – с Зеленским Путин не встретился.

После переговоров команд РФ и Украины Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершать войну.

Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.

Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.