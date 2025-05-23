Сибига: Украина работает над встречей Зеленского с Путиным и надеется на содействие Трампа
Украина работает над встречей президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, выразив надежду на содействие американского президента Дональда Трампа, передает телеканал "Мы-Украина".
"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели бы, чтобы к ней присоединился президент Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", – сказал он.
Сибига также отметил, что Украина ждет от России концепт их предложения о предстоящем безусловном прекращении огня.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Зеленский ответил, что готов прибыть в Турцию и встретиться с российским диктатором. До последнего не было ясно, будет ли правитель Кремля присутствовать на переговорах. В конце концов в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегации – с Зеленским Путин не встретился.
- После переговоров команд РФ и Украины Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. По его словам, давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Россия не будет готова завершать войну.
- Глава делегации РФ, советник диктатора Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена переговорами.
- Россия на переговорах в Стамбуле заявила о недопустимых вещах и нереалистических условиях, в Украине это подтвердили. 18 мая команду Трампа проинформировали об этом.