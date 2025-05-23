Сибига: Украина работает над встречей Зеленского с Путиным и надеется на содействие Трампа
Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина работает над встречей президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, выразив надежду на содействие американского президента Дональда Трампа, передает телеканал "Мы-Украина".

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели бы, чтобы к ней присоединился президент Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", – сказал он.

Сибига также отметил, что Украина ждет от России концепт их предложения о предстоящем безусловном прекращении огня.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Зеленский ответил, что готов прибыть в Турцию и встретиться с российским диктатором. До последнего не было ясно, будет ли правитель Кремля присутствовать на переговорах. В конце концов в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегации – с Зеленским Путин не встретился.

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