Команду Трампа проинформировали о нереалистичных требованиях России в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский проинформировал вице-президента США Джей Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио о нереалистичных условиях для установления перемирия, которые Россия выдвинула в ходе переговоров в Стамбуле. О ходе встречи в Риме сообщает Офис президента Украины.
"Президент проинформировал о переговорах в Стамбуле и нереалистичных условиях, выдвинутых Россией, для установления длительного прекращения огня. Низкий уровень российской делегации свидетельствовал о том, что она не имела полномочий на принятие никаких решений", – говорится в публикации.
Также Зеленский рассказал американским партнерам о том, как Москва нарушала перемирие, которое сама же предложила. Президент подчеркнул: такое поведение говорит о том, что "в Москве не имеют никаких намерений заканчивать войну, и именно поэтому нужно давление, которое заставит Россию согласиться на полное, безусловное прекращение огня".
В то же время президент подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает все предложения Штатов и ведет конструктивный диалог для достижения справедливого и продолжительного мира.
В ходе встречи политики подробно обсудили позицию каждой из сторон и дальнейшие шаги, которые могут изменить ситуацию – в том числе "сильные санкции" против РФ.
Кроме того, Зеленский рассказал Венсу и Рубио об актуальной ситуации на фронте.
Во время этой же встречи президент Украины рассказал, что направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству между двумя странами.
16 мая спикер МИД Тихий сообщил, что российская делегация озвучивала недопустимые для Украины вещи во время переговоров. В то же время, он не стал уточнять, что именно говорили оккупанты.
Западные медиа со ссылкой на украинские дипломатические источники сообщали об очередных нереалистических требованиях РФ: в частности, Москва хотела, чтобы Украина вывела свои войска со своих же территорий.
- 17 мая Трамп сообщил, что надеется на установление перемирия 19 мая, и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами по НАТО.