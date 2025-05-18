Команду Трампа проинформировали о нереалистичных требованиях России в Стамбуле

Президент Зеленский отметил, что Украина последовательно поддерживает все предложения Штатов и ведет конструктивный диалог для достижения мира

Встреча представителей Украины и США в Риме (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Президент Владимир Зеленский проинформировал вице-президента США Джей Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио о нереалистичных условиях для установления перемирия, которые Россия выдвинула в ходе переговоров в Стамбуле. О ходе встречи в Риме сообщает Офис президента Украины.

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"Президент проинформировал о переговорах в Стамбуле и нереалистичных условиях, выдвинутых Россией, для установления длительного прекращения огня. Низкий уровень российской делегации свидетельствовал о том, что она не имела полномочий на принятие никаких решений", – говорится в публикации.

Также Зеленский рассказал американским партнерам о том, как Москва нарушала перемирие, которое сама же предложила. Президент подчеркнул: такое поведение говорит о том, что "в Москве не имеют никаких намерений заканчивать войну, и именно поэтому нужно давление, которое заставит Россию согласиться на полное, безусловное прекращение огня".

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В то же время президент подчеркнул, что Украина последовательно поддерживает все предложения Штатов и ведет конструктивный диалог для достижения справедливого и продолжительного мира.

В ходе встречи политики подробно обсудили позицию каждой из сторон и дальнейшие шаги, которые могут изменить ситуацию – в том числе "сильные санкции" против РФ.

Кроме того, Зеленский рассказал Венсу и Рубио об актуальной ситуации на фронте.

Во время этой же встречи президент Украины рассказал, что направил своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству между двумя странами.